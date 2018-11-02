FİNANS

Bitlis'te nar dalında çatladı, hasat yapılamadı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

BİTLİS'in narıyla ünlü Alaniçi ve Narlıdere köylerinde yaşayan birçok üretici, bu yıl nar hasadı yapamadı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'in narıyla ünlü Alaniçi ve Narlıdere köylerinde yaşayan birçok üretici, bu yıl nar hasadı yapamadı. Yılda 100 bin ton nar hasadı yapılan bölgede, bu yıl narların dalda çatlayıp bozulduğunu belirten nar üreticileri, zor durumda olduklarını söyledi. Bitlis ve çevresinde yılda 100 bin ton nar üretimi yapan çiftçiler bu yıl hayal kırıklığı yaşadı. Her yıl Kasım ayında nar hasadı yapan merkeze bağlı Alaniçi ve Narlıdere köylerinde narlar dallarında çatlayınca hasadı da yapılmadı. Nar üreticiliği yaparak geçimini sağlayan çiftçilerden Ecevit Erken, babasından kalma ve 150'den fazla nar ağacının bulunduğu bahçeden bu yıl ürün alamadıklarını söyledi. 'BU SENE 1 KİLO BİLE NAR HASADI YAPAMADIM' Önceki yıllarda ortalama her ağaçtan 100-120 kilogram nar elde ettiklerini fakat bu yıl ağaçtaki narların dalında aniden çatlayıp bozulduğunu belirten Erken şöyle konuştu: "Ben nar bahçemden yılda ortalama 30 tonun üzerinde nar hasat ediyordum. Bu yıl hasat bile yapamadım. Birkaç numune götürüp yetkililere gösterdik. Ancak bu hastalığın her yerde olduğunu bize söylediler. Havaların sıcak olmasından dolayı olduğunu söyleyenler de var. Ama her yıl burada yaz mevsimi Bitlis merkeze nazaran sıcak geçer. Bana ait 150 nar ağacım var. Narım bozulup hastalık vurmasaydı, yaklaşık 30 tona yakın verim alacaktım. Ama bu sene bir kilo bile verim alamadık."

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