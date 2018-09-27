FİNANS

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, bu yıl ilk kez 'Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi' düzenlendi.

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, bu yıl ilk kez 'Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi' düzenlendi.
Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda başlayan ve 2 gün sürecek olan kongrede, 4 ayrı oturumda 81 bildirinin sunulacağı belirtilirken, kongreye 100'e yakın bilim adamı katılıyor. Kongrenin açılışında konuşan Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım,15 Temmuz ile başlayan saldırıların devamı olarak ülkede ekonomik savaşın yaşandığını belirterek şöyle konuştu:
"Böyle bir dönemde kalkınma konulu bir kongrenin önemliliği tartışma götürmez bir gerçekliktir.Üniversitemiz öncülüğünde resmi ve sicil aktörlerin katılımıyla düzenlenen “1'inci Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi'ne evsahipliği yapıyor olmamızın gururunu yaşıyoruz.15 Temmuz’la başlayan saldırıların, devamı olarak ekonomik savaşın yaşandığı bugünlerde kalkınma konulu bir kongrenin önemliliği tartışma götürmez bir gerçekliktir. Ekonomik verilere göre, dünyanın 17'nci, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi olan ülkemiz ekonomisi, tüm iktisadi manipülasyonlara rağmen başarısını korumakta ve her anlamda güçlü bir ülke olduğunu ıspat etmektedir.Bu süreçte üniversitelerin görevi en önemli sermayesi olan bilim ile ülkemiz saflarında yer almaktır. Darbelerin ekonomik boyutu, ticaret savaşları, döviz dalgalanmaları gibi güncel konuların tartışılacağı kongremiz bu açıdan oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. İkinci olarak kongrenin gerçekleştirilmesi Bitlis ilinin kentin kalkınmasına olan inancını göstermektedir. Bu kongre geçtiğimiz yıl 24 Kasım tarihinde ‘Bitlis Kalkınma ve Ekonomi Çalıştayı’ sonuç bildirgesinde bir gerçekliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Üzerinden 1 yıl geçmeden yerel bir çalıştayın uIuslararası bir çalıştaya dönüşmesi, ilimizin bu konudaki kararlılığı'nın önemli bir nişanesidir. Son olarak içerik olarak baktığımızda 81 tebliğin sunulacağı kongrede uluslararası ve ulusal düzeyde 100’e yakın katılımcı bulunmaktadır. Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma noktasındaki sorunlar, pratikler, çözüm önerileri gibi sınıflandırabileceğimiz konular tarihsel ve toplumsal analizlere tabi tutulmuştur. Bu yönüyle kongrenin ekonomik ve akademik açıdan oldukça verimli geçeceğini umuyorum."
'Unutma Kardeşim Bitlis' adlı sinevizyon gösterimi ile devam eden ve 2 gün sürecek olan kongrede, 4 ayrı oturumda 81 bildiri sunulacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları KongresiBitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamdaBTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda
Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktıTürk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

SGK’ya borcu olanlar dikkat!

SGK’ya borcu olanlar dikkat!

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

TÜİK-Termik santraller Temmuz’da 7.9 milyon ton kömür yaktı

TÜİK-Termik santraller Temmuz’da 7.9 milyon ton kömür yaktı

“İş birliğindeki hedef 100 milyon dolarlık ihracat”

“İş birliğindeki hedef 100 milyon dolarlık ihracat”

Ünlü / Dayıoğlu: Dalgalı piyasalarda agresif yatırımdan kaçının

Ünlü / Dayıoğlu: Dalgalı piyasalarda agresif yatırımdan kaçının

Kilim Mobilya’ya Frankfurt'ta "Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü"

Kilim Mobilya’ya Frankfurt'ta "Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.