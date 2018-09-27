Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, bu yıl ilk kez 'Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi' düzenlendi. Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda başlayan ve 2 gün sürecek olan kongrede, 4 ayrı oturumda 81 bildirinin sunulacağı belirtilirken, kongreye 100'e yakın bilim adamı katılıyor. Kongrenin açılışında konuşan Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım,15 Temmuz ile başlayan saldırıların devamı olarak ülkede ekonomik savaşın yaşandığını belirterek şöyle konuştu: "Böyle bir dönemde kalkınma konulu bir kongrenin önemliliği tartışma götürmez bir gerçekliktir.Üniversitemiz öncülüğünde resmi ve sicil aktörlerin katılımıyla düzenlenen “1'inci Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi'ne evsahipliği yapıyor olmamızın gururunu yaşıyoruz.15 Temmuz’la başlayan saldırıların, devamı olarak ekonomik savaşın yaşandığı bugünlerde kalkınma konulu bir kongrenin önemliliği tartışma götürmez bir gerçekliktir. Ekonomik verilere göre, dünyanın 17'nci, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi olan ülkemiz ekonomisi, tüm iktisadi manipülasyonlara rağmen başarısını korumakta ve her anlamda güçlü bir ülke olduğunu ıspat etmektedir.Bu süreçte üniversitelerin görevi en önemli sermayesi olan bilim ile ülkemiz saflarında yer almaktır. Darbelerin ekonomik boyutu, ticaret savaşları, döviz dalgalanmaları gibi güncel konuların tartışılacağı kongremiz bu açıdan oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. İkinci olarak kongrenin gerçekleştirilmesi Bitlis ilinin kentin kalkınmasına olan inancını göstermektedir. Bu kongre geçtiğimiz yıl 24 Kasım tarihinde ‘Bitlis Kalkınma ve Ekonomi Çalıştayı’ sonuç bildirgesinde bir gerçekliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Üzerinden 1 yıl geçmeden yerel bir çalıştayın uIuslararası bir çalıştaya dönüşmesi, ilimizin bu konudaki kararlılığı'nın önemli bir nişanesidir. Son olarak içerik olarak baktığımızda 81 tebliğin sunulacağı kongrede uluslararası ve ulusal düzeyde 100’e yakın katılımcı bulunmaktadır. Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma noktasındaki sorunlar, pratikler, çözüm önerileri gibi sınıflandırabileceğimiz konular tarihsel ve toplumsal analizlere tabi tutulmuştur. Bu yönüyle kongrenin ekonomik ve akademik açıdan oldukça verimli geçeceğini umuyorum." 'Unutma Kardeşim Bitlis' adlı sinevizyon gösterimi ile devam eden ve 2 gün sürecek olan kongrede, 4 ayrı oturumda 81 bildiri sunulacağı belirtildi.

