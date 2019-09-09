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Bitlis'te üzüm hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Hizan ilçesine bağlı köylerde üretilen üzümden bu yıl 12 bin ton verim ve 48 milyon lira gelir bekleniyor.

Bitlis'te üzüm hasadı başladı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan ilçesine bağlı köylerde üretilen üzümden bu yıl 12 bin ton verim ve 48 milyon lira gelir bekleniyor.
Hizan’a bağlı 13 köyde yaklaşık 14 bin dekar alanda yetiştirilen üzümde hasat dönemi başladı. Özellikle bölgenin üzüm ihtiyacını karşılayan köylüler, kuru üzüm, pekmez ve pestil ile bölgeye çeşitlilik kazandırıyor. Bu yıl yetiştirilen üzümden 12 bin ton verim ve yaklaşık 48 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Ayrıca ilçede 12 çeşit üzüm yetişirildiği, bölge halkının ise özellikle 'miri' adlı siyah üzüm yetiştirmeyi daha fazla tercih ettiği kaydedildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, üzüm hasadının başladığı bugünlerde çiftçileri ziyaret etti. Üzüm hasadıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlisi Emrullah Yurtada, bu yıl üzüm hasadının verimli olduğunu, ilçe ekonomisine yaklaşık 48 milyon lira katkı sunmasının beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Yurtada, "13 köyde yaklaşık 350 aile tarafından üretim yapılmakta. Genelde üretilen ürünler, iç piyasada sofralık olarak tüketilmektedir. Sofralık tüketiminin yanında ilçe halkı tarafından genelde kışlık tüketim amacıyla pekmez, kuru üzüm ve pestil yapılmaktadır. Ekstra artan ürün olunca da çevre illere gönderiliyor. İlçe ekonomisine yıllık katkısı ise yaklaşık 48 milyon liradır. Hizan ilçesinde başta tayfi, miri ve sinciri üzüm çeşidi yetiştirmekle birlikte 13 köyümüzde 12 çeşit üzüm mevcuttur" diye konuştu.
BU YIL VERİMDEN MEMNUNUZ
Yaklaşık 40 yıldır üzüm yetiştirdiğini belirten Hizan’ın Gayda köyüne bağlı Yolbaşı mezrasında çiftçilik yapan Ali Yaygaç, bu yıl üzüm hasadından çok memnun olduklarını söyledi. Yaygaç, "Bölge olarak genellikle siyah miri üzümünü tercih ediyoruz. Çok güzel bir verim elde ediyoruz. Satış noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Genel olarak Hizan, Tatvan ve Bitlis merkezde üzümü tüketiyoruz. Kilosunu 3 ile 4 lira arasında satıyoruz. Verimi, bakımına bağlıdır. İyi bakarsanız, güzel verim elde edersiniz" dedi.

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Bitlis'te üzüm hasadı başladıBitlis'te üzüm hasadı başladıBitlis'te üzüm hasadı başladıBitlis'te üzüm hasadı başladı

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