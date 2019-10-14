FİNANS

Bitlis'teki tekstil atölyesinden 4 ülkeye ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 19:26 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesindeki tekstil atölyesinde üretilen giyim eşyası, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor - Atölye Müdürü Bülent Avcı: - "Hedefimiz, daha çok imalat ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmektir"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tekstil atölyesinden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ihracat gerçekleştiriliyor.

Rahva bölgesinde faaliyet gösteren, kentin ekonomi ve istihdamına katkı sağlayan atölyede 200 kişi çalışıyor.

Atölye Müdürü Bülent Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekstil atölyesinde hem istihdam sağladıklarını hem de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tekstil şirketi olarak 37 yıldır İstanbul'da faaliyet yaptıklarını belirten Avcı, "Ana merkezimiz orası olacak şekilde burada da şube açmıştık. Bu şubemiz yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteriyor. Biz yap-satçı bir firmayız. İhracatımız Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yöneliktir. Burada genelde penye üzeri çalışıyoruz." dedi.

Atölyede 200 kişi istihdam ettiklerini aktaran Avcı, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptıkları tesiste 400 kişiye daha istihdam sağlamayı planladıklarını anlattı.

Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, daha çok imalat ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmektir. İnşallah daha iyi olacak, daha iyi yerlere geleceğiz. Amacımız buradaki insanlarımıza istihdam yaratmak, insanlara iş, aş ve ekmek verebilmek. Bize getirilen kumaş kesimhanede kesiliyor ve kesim yapıldıktan sonra dikimhaneye sevk ediliyor. Ürün ütü ve paketlendikten sonra koliye konulup tırlara yükleniyor ve İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'a ulaşan giyim ürünleri oradan da Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor."

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldıUğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı
İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecekİpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis ihraç tekstil ulke

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Dolarda 'Trump' hareketliliği

Dolarda 'Trump' hareketliliği

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

Zorlu PSM'de öğrenciler için "Son dakika koltuğum" uygulaması

Zorlu PSM'de öğrenciler için "Son dakika koltuğum" uygulaması

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı

Akbank nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

Akbank nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

Pamukta rekolte tahmini açıklandı

Pamukta rekolte tahmini açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.