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Bitlis'ten 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye destek

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

BİTLİS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) başlattığı 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasına destek verdi.

Bitlis'ten 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye destek

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) başlattığı 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasına destek verdi.
TOBB'un 81 il ve 160 ilçede bulunan oda ve borsalar ile birlikte hayata geçirdiği 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasına destek için Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tezcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan kampanyayı son derece önemli bulduklarını ve desteklerini söyledi. Başkan Tezcan, şöyle dedi:
"Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye, 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan enflasyonla mücadele programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz."
Sorumluluk ve görevin herkese düştüğünü belirten Tezcan, "Burada sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve odalar-borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur" diye konuştu.

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Bitlis'ten 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye destek

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