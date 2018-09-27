FİNANS

Bitmain ilk halka arzı için Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na başvurdu

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Eylül (DHA)

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Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 15.4 gerilediEkonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 15.4 geriledi
Patateste üretim az olmasına rağmen fiyat artışı beklenmiyor Patateste üretim az olmasına rağmen fiyat artışı beklenmiyor 
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