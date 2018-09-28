Biyopsi iğnesini yerlileştirdi 45 ülkeye ihraç etti

ERDAL ÇELİKEL - Ankaralı medikal firması GEOTEK, daha önce yurt dışından getirdiği biyopsi iğnesini yerli imkanlarla üreterek 45 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi.

OSTİM'de faaliyetlerini sürdüren söz konusu firmanın kurucu ortağı Veysel Ersun Nasırlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketi 2002 yılında 3 ortak olarak kurduklarını anlattı.

Nasırlıoğlu, ABD menşeli biyopsi iğnelerinin satışını yaptıklarını belirterek, daha sonra ürünü kendi imkanlarıyla üretmeye karar verdiklerini söyledi. 2008 yılından itibaren biyopsi iğnelerini üretme çalışmalarına başladıklarını dile getiren Nasırlıoğlu, "Daha sonraki dönemde ürünün kullanılabilirliği ve eksiklikleri konusunda hekimlerin görüşlerini aldık. 2010 yılından itibaren piyasaya çıkarmaya başladık, 2011 yılında da ilk ihracatımızı İran'a gerçekleştirdik." dedi.

Aralarında Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 45 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Nasırlıoğlu, ABD pazarına girme konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.