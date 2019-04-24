FİNANS

BİYOSAD, yeni nesil üretim üssü kurmayı hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş: - "BİYOSAD, üretim tesisleri, start-up merkezleri gibi sektörün bütün katmanlarını ve dinamiklerini bünyesinde barındıracak, biyoteknoloji ekosistemini oluşturacak olan yeni nesil bir üretim üssü kurmayı hedeflemektedir"

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, biyoteknoloji ekosistemini oluşturacak olan yeni nesil bir üretim üssü kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

BİYOSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de biyoteknolojinin gelişimi ve yaygınlaşmasına öncülük eden derneğin destek verdiği BIOEXPO etkinliği, biyoteknoloji sektörü açısından oldukça verimli geçti.

BİYOSAD’ın standının da yer aldığı etkinlik kapsamında biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren uzmanlar ve akademisyenler bir araya geldi.

BİYOSAD Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, etkinlik sırasında gerçekleşen "Biyoteknoloji Endüstrisinde Yatırım ve Teşvikler" konulu oturumda, "Biyoteknoloji Endüstrisinde Bir Ekosistem Oluşturma Modeli" başlıklı bir sunum yaptı.

Varlıbaş, sunumunda, biyoteknolojinin tüm sektörleri kapsayan sektörler üstü yenilikçi bir alan olduğunu belirterek, biyoekonomik gücün ülkelerin geleceğini belirleyeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

BİYOSAD’ın Türkiye’de biyoteknoloji sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini bildiren Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Derneğimiz farklı kollardaki biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren nitelikli sanayicilerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. BİYOSAD, üretim tesisleri, start-up merkezleri gibi sektörün bütün katmanlarını ve dinamiklerini bünyesinde barındıracak, biyoteknoloji ekosistemini oluşturacak olan yeni nesil bir üretim üssü kurmayı hedeflemektedir. Oluşturulacak bu merkezde, 20 bin kişinin istihdam edilmesi, BİYOSAD bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye’nin 15 yıl içerisinde biyoteknoloji alanında ilk 10 ülke sıralamasında yer alması amaçlanıyor."

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