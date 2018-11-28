"Biyoteknolojide 15 yılda ilk 10 ülke arasına gireceğiz"

"Türkiye olarak geliştireceğimiz biyoteknolojik ürünlerle markalaşarak dünyada biyoteknoloji alanında bulunduğumuz 46. sırayı terk edip üst seviyelere çıkabiliriz. 15 yıl içerisinde biyoteknoloji alanında Türkiye'nin ilk 10'da yer alabilmesi için BİYOSAD olarak projeler geliştirdik. İleri teknoloji ile üretim yapan 160 biyoteknoloji firmasının bir arada olduğu, ihracat ağırlıklı bir merkez kurmayı planlıyoruz. Üretimin yüzde 60’ı ihraç edilecek. Bu biyoteknoloji merkezinde 2 bini lisansüstü olmak üzere 20 bin kişinin istihdam edileceğini öngörüyoruz. Artan üretim ve çalışan hacmimizle dünya biyoteknoloji pazarında Türkiye, çok hızlı bir büyüme gösterecek."

