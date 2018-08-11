GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, dövizdeki dalgalanmaya ilişkin, "Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyen insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halıcılarının özellikle son dönemde en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Amerika kıtasının geldiğini belirterek, Amerika pazarıyla ilgili herhangi bir sorun beklemediklerini ifade etti.

Kaplan, "Aslında biz çok ucuz maliyetle Amerika'ya mal gönderiyoruz. Öyle ki Amerika'nın bu fiyatlara bu malları başka ülkeden alma şansı yok. Kesinlikle Amerika için vazgeçilmez ülke olmaya devam edeceğiz. Gaziantep'in halı ihracatının yüzde 27'lik bölümü Amerika'ya gidiyor. Yıl sonu itibarıyla da 500 bin dolarlık halı ihracatı yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Firmalara ihracat önerisi