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"Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: - "(Dövizdeki dalgalanma) 15 Temmuz gecesini hatırlayalım. O gece bir meydanlara koşan grup vardı, bir de 'ekmek, benzin kalmaz' diye kuyruğa girenler vardı. Benzer bir ruha şimdi de ihtiyaç var. Burada tüm hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler bir araya gelerek bu sorunları atlatmamız gerekiyor" - "Piyasaların kısa zamanda toparlanacağını ve belirli bir seviyede kalacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden firmalarımıza ihracata yönelin çağrısında bulunuyoruz. İhracat ve iç piyasa dengesini firmalarımızın ayarlaması gerekiyor" - "Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyen insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, dövizdeki dalgalanmaya ilişkin, "Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyen insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halıcılarının özellikle son dönemde en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Amerika kıtasının geldiğini belirterek, Amerika pazarıyla ilgili herhangi bir sorun beklemediklerini ifade etti.

Kaplan, "Aslında biz çok ucuz maliyetle Amerika'ya mal gönderiyoruz. Öyle ki Amerika'nın bu fiyatlara bu malları başka ülkeden alma şansı yok. Kesinlikle Amerika için vazgeçilmez ülke olmaya devam edeceğiz. Gaziantep'in halı ihracatının yüzde 27'lik bölümü Amerika'ya gidiyor. Yıl sonu itibarıyla da 500 bin dolarlık halı ihracatı yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Firmalara ihracat önerisi

Doların yükselmesiyle Türk lirası maliyetlerinin düştüğünü, bunun da sektördeki ihracatçıları mutlu ettiğini ancak iç piyasaya çalışan üreticilerin sıkıntı yaşayabileceğine işaret eden Kaplan, piyasaların kısa zamanda toparlanacağını ve belirli bir seviyede kalacağınıvurguladı.

Kaplan, "Bu yüzden firmalarımıza ihracata yönelin çağrısında bulunuyoruz. İhracat ve iç piyasa dengesini firmalarımızın ayarlaması gerekiyor. En azından bu dengenin yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 de ihracat üzerine kurulu olması, firmalarımızın daha sağlıklı yürüyebilmesine vesile olacaktır." dedi.

- 15 Temmuz ruhu gerekli

Son dönemde piyasalarda endişenin hakim olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesini hatırlayalım. O gece bir meydanlara koşan grup vardı, bir de 'ekmek, benzin kalmaz' diye kuyruğa girenler vardı. Benzer bir ruha şimdi de ihtiyaç var. Burada tüm hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler bir araya gelerek bu sorunları atlatmamız gerekiyor. Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak Türkiye'yi sevmeyen insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor."

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AHMET KAPLAN GAHİB Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği halı

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