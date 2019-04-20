Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, iş dünyasına gelecek süreçte önemli görevler düştüğünü belirterek, "Bize düşen, büyük moralle önümüze bakmak, 4,5 yıl seçim olmayacağını ve stabil ekonomiyi devam ettireceğimizi düşünerek hareket etmektir." dedi.

Hacısalihoğlu, şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) 13. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

İş dünyasının beklentilerinin olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, "Seçim ortamından çıktık. Seçilen tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. 4,5 yıllık seçimsiz bir süremiz var. Belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, ekonomide durgunluk yaşandığını belirterek, "Geleceğe bakmak istiyoruz. Farklı sektörlerin beklentileri farklı. Bu doğrultuda önümüze bakarak kendimize gelmemiz gerekiyor. Durgun olan kış aylarından çıktık. Büyük umutla birbirimize destek ve moral vererek yürümemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.