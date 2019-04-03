FİNANS

"Bizim İçin Şampiyon" filmi Vodafone TV'de

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

Başarılı Türk filmlerinden "Bizim İçin Şampiyon", sinemalardan sonra ilk kez ve sadece Vodafone TV'de ekrana gelecek - Vodafone TV Full Paket kullanıcıları, yarından itibaren mobil uygulamaların yanı sıra tv.vodafone.com.tr adresinden de ek ücret ödemeden izleyebilecek

İSTANBUL (AA) - Son zamanlarında başarılı Türk filmlerinden "Bizim İçin Şampiyon", beyazperdeden sonra ilk kez ve sadece Vodafone TV'de ekrana gelecek.

Vodafone'un açıklamasına göre, Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Vizyonda kaldığı 9 haftada 2,5 milyonu aşkın bilet satışıyla tüm zamanların en başarılı Türk filmlerinden olan Bizim İçin Şampiyon, sinemalardan sonra ilk kez ve sadece Vodafone TV'de izleyiciyle buluşacak.

Vodafone TV Full Paket kullanıcıları, gişe rekortmeni filmi 4 Nisan’dan itibaren mobil uygulamaların yanı sıra tv.vodafone.com.tr adresinden de ek ücret ödemeden izleyebilecek. Vodafone TV, her ay pek çok filmi beyazperdeden sonra ilk kez Vodafone TV izleyicileriyle buluşturmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, halihazırda internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, milyonların gönlünde taht kuran ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi sinemalardan sonra ilk kez ve sadece Vodafone TV'de ekrana gelecek. Abonelerimize, ünlü jokey Halis Karataş ile çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'un sevgi ve umut dolu hikayesini anlatan bu filmi akıllı telefonlarından ya da bilgisayarlarından ücretsiz izleme imkânı sunacağız. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."

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