FİNANS

Bizim Toptan on talihli müşterisini Fiat Fiorino sahibi yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

Bizim Toptan on talihli müşterisini Fiat Fiorino sahibi yaptı

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan, 16’ncı kuruluş yıl dönümünü anısına 10 talihli müşterisine Fıat Fiorino kazandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye organize toptan ticaret sektörünün, 69 ildeki 175 mağazasıyla sayı bakımından en büyük ve en yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları, 16’ncı kuruluş yıl dönümüne özel, 10 talihli müşterisine Fiat Fiorino kazandırdı.

Açıklamada, Türkiye genelinde gerçekleşen kampanyaya ilginin yoğun olduğu belirtilirken, Bizim Toptan mağazaları ve web sitesi üzerinden 2 Mayıs tarihine kadar, tek seferde 250 TL’lik alışveriş yapanlar arasından noter huzurunda halka açık çekilişle belirlenen talihlilerin 11 Mayıs’ta ilan edildiği bildirildi.

Çekilişi kazanan 10 talihli, 3 Temmuz’da İstanbul Zeytinburnu Bizim Toptan Mağazası’nda araçlarını törenle teslim aldı.

PARTNERVera anneanneye emanetVera anneanneye emanet
“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”
5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bizim toptan çekiliş Fiat

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

NATO ZİRVESİ

NATO ZİRVESİ

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.