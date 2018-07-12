Bizim Toptan on talihli müşterisini Fiat Fiorino sahibi yaptı

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan, 16’ncı kuruluş yıl dönümünü anısına 10 talihli müşterisine Fıat Fiorino kazandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye organize toptan ticaret sektörünün, 69 ildeki 175 mağazasıyla sayı bakımından en büyük ve en yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları, 16’ncı kuruluş yıl dönümüne özel, 10 talihli müşterisine Fiat Fiorino kazandırdı.

Açıklamada, Türkiye genelinde gerçekleşen kampanyaya ilginin yoğun olduğu belirtilirken, Bizim Toptan mağazaları ve web sitesi üzerinden 2 Mayıs tarihine kadar, tek seferde 250 TL’lik alışveriş yapanlar arasından noter huzurunda halka açık çekilişle belirlenen talihlilerin 11 Mayıs’ta ilan edildiği bildirildi.

Çekilişi kazanan 10 talihli, 3 Temmuz’da İstanbul Zeytinburnu Bizim Toptan Mağazası’nda araçlarını törenle teslim aldı.

