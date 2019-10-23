Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

İSTANBUL(AA) - Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 5, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.

Bizim Toptan'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17'ncisi gerçekleşen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, uluslararası şirket ve organizasyonları, yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yönelik pozitif katkıları ekseninde değerlendiriyor. Stevie En İyi İşveren Ödülleri ise en iyi çalışma ortamının yaratılmasını destekleme hedefiyle dünyanın en çalışan dostu şirketlerini, insan kaynakları profesyonellerini, ekiplerini ve başarılı İK projelerini ödüllendiriyor.

Faaliyetleriyle Bizim Toptan Market'in 2018 yılında aktif müşteri sayısını bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,2 artırarak 1 milyon 459 bin müşteriye çıkartan ve şirketin sürdürülebilir büyüme hedefini gerçekleştiren pazarlama departmanı, Stevie Uluslararası İş Ödülleri tarafından "Yılın Pazarlama Departmanı" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.