Bizim Toptan'dan ilk çeyrekte 118,1 milyon TL brüt kar

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan'ın bu yılın ilk çeyreğindeki brüt karı 118,1 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan 31 Mart 2019 tarihinde biten döneme ait birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Bizim Toptan’ın satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 artışla 1 milyar TL’ye yükseldi.

Şirketin aynı dönemdeki brüt kârı 118,1 milyon TL oldu.

Bizim Toptan, bu yılın ilk çeyreğinde 58,3 milyon TL FAVÖK açıkladı. 2019 yılında yürürlüğe giren yeni kiralama standardı TFRS 16 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı 16) uygulaması hariç tutularak bakıldığında FAVÖK tutarı güçlü artışını sürdürerek 44,1 milyon TL oldu. Ayrıca şirket bu dönemde müşteri sayısını 2018’in ilk üç ayına göre yüzde 31 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan’ın güçlü sonuçlarının 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini kaydetti.

Gelişmiş CRM uygulamaları, sosyal medya platformlarında teknoloji kullanarak sağladıkları yeni müşteri kazanma ve kayıp önleme çalışmaları ve toplam müşteri sayısındaki güçlü artışın devam ettiğini ifade eden Balcı şunları kaydetti: