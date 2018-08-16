İSTANBUL (AA) - BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullananlar, cep telefonları üzerinden akrabalarından harçlık talep edebilecek.
BKM Ekspress'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital cüzdanı BKM Express, "Para İste" özelliği ile bayram harçlığı geleneğine "dijital" bir boyut kazandırdı. BKM Express kullanıcıları, bayramda ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullanarak harçlık isteyebilecek.
BKM Express kullanıcılarının bu özellikten yararlanmak için diledikleri bayram harçlığı tutarını belirleyerek SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla akrabalarına iletmeleri yeterli olacak.
Şirket, "Para İste" özelliğini kullananlara yönelik bayrama özel "Harçlık Avı" kampanyasını başlattı. 2 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında BKM Express'e yeni üye olan ve "Para İste" özelliğini kullanarak akrabalarından harçlık isteyen her 10. kullanıcıya, BKM Express ile yapacakları ilk alışverişlerinde 50 TL indirim verilecek.
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