BKM Express ile Aytemiz arasında iş birliği

BKM Express'ten yapılan açıklamaya göre, iki şirket, BKM Express kullanıcılarının araçlarından inmeden ödeme yapma kolaylığına sahip olmaları için önemli bir iş birliğine imza attı. Bu yeni iş birliğiyle, BKM Express kullanıcıları anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden hızla ve kolayca ödemelerini tamamlayabilecek.

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- "Araçtan inmeden ödeme kolaylığı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, nakitsiz ödemeler toplumu hedefiyle çıktıkları bu uzun ve başarılı yolculukta, her geçen gün yeni projeler ve iş birlikleriyle ilerlediklerini belirterek, bu iş birliği sayesinde BKM Express kullanıcılarına anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden hızlı ve kolay ödeme imkanı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Canko, "Üstelik 3 ay boyunca kullanıcılarımızı yüzde 3 avantajlı akaryakıt alım fırsatıyla buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ödeme sistemlerinde dijital dönüşümü hızlandıran projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, yenilikçi hizmetler konusunda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını kaydederek, Aytemiz olarak her zaman müşterilerini dinlediklerini, her hizmetleriyle ilgili onların düşüncelerini, geri dönüşlerini detaylı olarak incelediklerini, talep ve istekler doğrultusunda da yeni hizmet ve ürünleri hayata geçirdiklerini bildirdi.