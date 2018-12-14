BKM Express’le Migros ve Macrocenter'da 'cep'ten ödeme kolaylığı

İSTANBUL (AA) - BKM Express’in, Migros’la yaptığı iş birliğiyle Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapan BKM Express kullanıcıları, ödeme işlemlerini kasada cep telefonlarıyla kolayca yapabiliyor.

BKM Express'ten yapılan açıklamaya göre, BKM Express’in nisan ayında Migros’la yaptığı iş birliğiyle Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapan BKM Express kullanıcıları, ödeme işlemlerini cüzdan ve kart taşımadan, kasada cep telefonlarıyla kolayca yapabiliyor.

BKM Express kullanıcıları 23 Aralık tarihine kadar tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında Money Club Kart ile 75 TL ve üzeri alışverişlerde yaptıkları ödemelerde 10 Money kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express’in online ödemelerde sağladığı başarıyı kasa ödemelerinde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, dijitalleşmeyi her zaman BKM Express kullanıcılarına kolay ve güvenli ödeme imkanı sunmak üzere kullandıklarını kaydetti.