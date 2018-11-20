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BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı Ekim ayı verilerine göre, kredi ve banka kartları sayısı bir önceki yılın ayını ayına göre sırasıyla yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı.

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı Ekim ayı verilerine göre, kredi ve banka kartları sayısı bir önceki yılın ayını ayına göre sırasıyla yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı.
BKM'nin verilerine göre, Ekim ayı sonunda Türkiye'de 65.7 milyonu kredi kartı ve 141.9 milyonu banka kartı olmak üzere toplam 208 milyon adet kart bulunuyor. Bir önceki yılın Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7.0'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görüldü.
Verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 71.8 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 62.9 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 8.9 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 36 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 19 oldu. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 21 oldu.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı 2018 ağustos verilerine göre yaklaşık 25.4 milyon kişinin kredi kartı bulunuyor. Toplamda 61.7 milyon bireysel kredi kartı bulunduğu, bunların da 55.5 milyonunun fiziki kart olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de kredi kartı sahiplerinin, cüzdanlarında ortalama 2.2 kredi kartı taşıdığı ortaya çıkıyor.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Bu değer, kart sahiplerinin sağlık gibi acil ihtiyaçlar veya planlanmamış olası yüksek tutarlı ihtiyaçlar için tedbir amaçlı olarak ilave kart taşıdığını, ihtiyaç duymadığı fazla kartları ise kullanmadığını gösteriyor.
“Türkiye'de yaklaşık 59 milyon olan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun yüzde 43'ünün bir ya da birden fazla kredi kartı bulunuyor. 2017 yılında yüzde 41 seviyesinde olan bu oranın yüzde 43 seviyesine yükselmesi finansal kapsayıcılığı arttırma yolunda önemli bir gelişme olarak görünürken önümüzdeki dönemde de halen kat edilecek önemli bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etmeliyiz” dedi.

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