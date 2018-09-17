BKM: Temassız ödemeler Ağustos ayında iki kat arttı

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ağustos ayı verilerine göre, temassız ödeme adedi, şifresiz işlem limitinin Mart ayında 50 liradan 90 liraya çıkarılmasının da etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıktı. Temassız ödemeler en çok yemek ve market sektörlerinde tercih edilirken diğer sektörlerde de yaygınlaşıyor.

BKM’nin verilerine göre, 2017 yılında 88 milyon adet olan temassız işlem sayısı, son 12 ayda 161 milyon adete ulaştı. Daha yüksek tutarlı ödemelerde de tercih edilmeye başlayan ve büyük ivme yakalayan temassız ödemelerin rekor büyümeyle beraber 2017’de yüzde 1.8 olan toplam kartlı ödemeler içindeki payını yüzde 3.0 düzeyine çıkardığı görüldü. 2015 yılında 15 lira olan temassız işlem ortalaması 30 liraya çıktı.

Kullanıcıların en fazla yemek ve market sektörlerinde temassız ödemeyi tercih ettiği gözlemlenirken çeşitli gıda, taşımacılık-ulaşım ve akaryakıt sektörleri en fazla temassız ödemenin tercih edildiği diğer sektörler olarak ön planda.

Ağustos ayı sonunda Türkiye’de 65.2 milyon adet kredi kartı ve 139.2 milyon adet banka kartı bulunuyor. Ağustos 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7.0’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 10’luk artış bir artış görüldü.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında yapılan toplam 71 milyar liralık ödemenin 61.7 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 9.3 milyar lirası banka kartları ile ödendi. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38, kredi kartı ile ödemeler ise yüzde 13 arttı.

Ağustos ayında 9.3 milyar lira ile bugüne kadar gerçekleşen en fazla banka kartı ödeme tutarına ulaşıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki banka kartı payı ise rekor pay ile yüzde 13.1 oldu.Genel Kartlı Ödeme Endeksinin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde Ağustos ayında bir yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 19, reel olarak ise yüzde 5.7 büyüme görüldü. (İnfografik)

Hane Halkı Kartlı Ödeme Endeksinin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde ağustos ayında bir yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 16.1 reel olarak yüzde 3.0 büyüme görüldü.



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