BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

İstanbul, 19 Mayıs (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı. Anneler Günü arifesinde işlem rekoru kırılırken, anneler için hediye tercihleri ise kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik oldu.

Nisan ayı sonunda Türkiye'de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı nisan ayı verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, nisan ayı sonunda Türkiye'de 63.9 milyon adet kredi kartı ve 135.9 milyon adet banka kartı bulunuyor. Nisan 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor.

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 64.1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 56.5 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 7.6 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 39 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 19 olarak gerçekleşti.