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BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı.

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

İstanbul, 19 Mayıs (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı. Anneler Günü arifesinde işlem rekoru kırılırken, anneler için hediye tercihleri ise kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik oldu.

Nisan ayı sonunda Türkiye'de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı nisan ayı verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, nisan ayı sonunda Türkiye'de 63.9 milyon adet kredi kartı ve 135.9 milyon adet banka kartı bulunuyor. Nisan 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor.

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 64.1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 56.5 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 7.6 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 39 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Anneler Günü haftasında kartlı işlem rekoru

Anneler Günü haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü bankalar arası işlem trafiğinde işlem rekoru kırılarak bugüne kadar gerçekleşen en fazla kartlı işlem adedine ulaşıldı.

Bankalar arası günlük ortalama işlem adedinin yılın daha önceki günlerinde 10-11 milyon arasında seyrettiği görülürken, Anneler Günü arifesi olan 12 Mayıs Cumartesi gününde 12.3 milyon adede çıkarak rekor kırıldı. Anneler Günü'nü içeren 7-13 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftaya göre yüzde 52 artışla kuyumculuk sektörü açık ara en fazla artış görülen sektör oldu. Yüzde 22 artışla elektronik eşya, yüzde 17 artışla sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 14 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 11 artışla giyim ve aksesuar sektörleri de ayın bir önceki haftasına göre en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

Hediye alımlarının yoğunlaştığı kuyumculuk sektöründe ortalama kartlı işlem tutarı 634 lira olurken, elektronik eşya sektöründe 304 lira ve sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe ise 125 lira olarak gerçekleşti.

“Anneler Günü” haftasında işlem rekoru kırılırken en fazla işlem bir önceki gün olan 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. Cumartesi günü en fazla işlemin gerçekleştiği saat olan 17.00-18.00 arasında 1.1 milyon adet işlem, en fazla işlemin yapıldığı dakika olan 17.44'te ise 20 bin adet bankalar arası işlem gerçekleşti. (Tablo)

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştıBKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

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