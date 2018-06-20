FİNANS

BKM'den yeni dijital reklam kampanyası: "Efsane Yaratanlar"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi, temassız ödemelerin faydalarını anlatmak için kendi efsanesini yaratmış gerçek iş yerlerinin özgün hikayelerini yeni kampanyasına taşıdı

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerin faydalarını anlatmak için kendi efsanesini yaratmış gerçek iş yerlerinin özgün hikayelerini yeni kampanyasına taşıdı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, kampanyaya dahil olan ilk iş yerleri ise, modanın en popüler çikolatacısı "Asuman Çikolata Dükkanı, 105 yıl önce kurulan ve Neşeli Günler filminin de çekildiği Cihangir'deki "Asri Turşucu" ve sosyal medya hesapları üzerinden aldığı tost siparişleriyle öne çıkan Gaziantep'teki "Tostçu Erol" oldu.

BKM, Türkiye'de hızla yayılan temassız ödeme alışkanlığını ve bu ödeme yönteminin iş yerlerine sağladığı avantajları konu alan bir dijital reklam kampanyasını hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılan ve tüketicilerde bir alışkanlık haline gelen temassız ödeme yöntemi, iş yerleri için de pek çok fayda sağlıyor. Biz de, eskimeyen kalitelerinden, güler yüzlü hizmetlerinden ve samimiyetlerinden vazgeçmeyerek adeta ‘efsane yaratan' iş yerlerinin hikayelerini paylaşmaya ve temassız ödeme yönteminin onlara nasıl katkı sağladığını anlatmaya karar verdik. Efsanesini emekle, özveriyle, teknolojik yeniliklere gösterdiği uyumla yaratan onlarca iş yeri arasından Asuman Çikolata Dükkânı, Asri Turşucu ve Tostçu Erol ile bu yolculuğa başladık. Yarattıkları efsanelere dair sırlarını, hikayelerini, temassız ödeme yöntemini hikayelerine nasıl dahil ettiklerini samimi bir şekilde aktardıkları bu içerik serisine imza atmaktan dolayı çok mutluyuz."

Cündoğdu, temassız ödemelerin günlük yaşama faydasının büyük olduğunu ancak binlerce iş yerinin ödeme alma alışkanlığını değiştirmenin de kolay olmadığını belirtti.

Cündoğdu, "Bu nedenle yeni kampanyamızın merkezine gerçeklik ve özgünlüğün gücünü koymayı seçtik. Böylelikle hem günümüzün son derece rekabetçi olan ilgi çekme yarışında herkes için izlenesi ve gerçek hikayeler paylaştık hem de temassızın faydalarını iş yeri sahiplerinin anlattığı bir yaklaşımla bu alışkanlıkların değişme sürecini hızlandırmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyorNarenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor
Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındıBithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.