Blockchain, diplomaya entegre oldu

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) -EĞİTİM, sağlık, finans gibi birçok alana yenilik getirecek olan Blockchain teknolojisi sayesinde diplomalar artık elektronik ortamda verilecek. Bu kapsamda diploma, sertifika ve transkript gibi belgelere zaman kaybetmeden ulaşmayı sağlayacak sistemin temelleri Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) atıldı.

'Dünyanın yeni güven sistemi' olarak anılan blockchain kullanımının birçok alanda çok önemli fırsatlar sağlayacağı ifade ediliyor. Bu yeni teknolojiyi güvenli kılan en önemli unsur ise kayıtların tek bir yerde saklanmayıp, dünya geneline yayılan yüzlerce, hatta binlerce bilgisayara dağıtılması. Bu sayede, kullanıcılar arasında herhangi bir merkezi otorite sayılabilecek bir yapılanmaya gerek duyulmadan, güvenli, hızlı ve ücretsiz veri aktarımı sağlanıyor.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) blockchain ile diploma, sertifika ve transkript gibi belgelere zaman kaybetmeden ulaşmayı sağlayacak sistemi hayata geçirdi. İlk olarak üniversitenin BAU International University Washington D.C kampüsünde hayata geçen CertifyIST isimli uygulama hakkında bilgilendirmede bulunan BAU BlockchainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, "Washingon D.C'deki ilk mezunlarımızın diplomalarından başlayarak, hemen akabinde bütün öğrencilerimizin sertifika, diploma ve öğrenimlerine dair her türlü belgenin tutulabileceği bir uygulama çıkardık. Hem mobil hem de web sitesi uygulaması olacak. CertifyIST bu anlamda üniversite bünyesinde yapılan ilk diploma ve blockchain projesidir. Şu ana kadar da dünyada çok prestijli üniversitelerin bu konuda projeleri oldu" dedi.