FİNANS

‘Blockchain İAÜ’ hayata geçiyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Türkiye’de Blockchain uzman açığının kapatılması ve teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi

Elif VARAN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - Türkiye’de Blockchain uzman açığının kapatılması ve teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi

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