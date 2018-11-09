FİNANS

Blockchain teknolojisi İstanbul’da masaya yatırılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği’nin 20 Kasım’da Swissotel’de düzenleyeceği Ekonomik Forum’da  ekonomik modelleri yeniden yapılandırma potansiyeline sahip blockchain teknolojisi ele alınacak.

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği’nin 20 Kasım’da Swissotel’de düzenleyeceği Ekonomik Forum’da ekonomik modelleri yeniden yapılandırma potansiyeline sahip blockchain teknolojisi ele alınacak.
Pek çok bürokratik işlemin, ithalat ihracat, bankacılık ve sözleşme süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak, kimlik, sağlık gibi kamu ve özel kayıtların kurumlar arasında kolayca taşınmasına imkan veren blockchain teknolojisi forumun ana odağı olarak belirlenirken, forumda söz konusu teknoloji hakkında çeşitli değerlendirmeler paylaşılacak.
Blockchain Türkiye Platformu’nun ana sponsorluğunda, düzenlenecek olan “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı forumun açılış konuşmalarını Türkiye İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ve İsviçre Büyükelçisi H.E.Dominique Paravicini gerçekleştirecek.
Moderatörlüğünü ekonomist Atilla Yeşilada'nın yapacağı panelde Credit Suisse Araştırma Başkan Yardımcısı Samuel Traub, Smart Valor İş Geliştirme Direktörü Felix Simon, Unitalent Kurucusu ve CTO'su Bardia M. Zanganeh de konuşmalar gerçekleştirecek.
“Dijitalleşme ve Devletin Değişen İş Modeli - Özel Sektörün Önündeki Fırsatlar” oturumunda ise Düşünce Kuruluşu Procivis Think Thank Direktörü Costa Vayenas ve “Kurumsal Blockchain ve Standardizasyona Giderken Ölçeklendirilebilir Trendler” başlıklı oturumda da Deloitte İsviçre Zürih Bölgesinden Sorumlu Direktör Burak Yetişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunacak.

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