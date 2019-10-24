Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

“Bütün bu ekosisteme kamunun doğru bir bakış açısıyla yaklaşması gerekiyor. Çünkü eski yönetim biçimleriyle bu yeni teknolojileri kamu politikalarına entegre etmek zor oluyor. Dolayısıyla bakanlığımızda sırf bu konuyla ilgilenmek üzere bir daire kuruldu. Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi’nin temel amacı yeni teknolojilere kamuyu hazırlamak ve kamunun bu teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. Dış ve iç ticaretten sorumlu bir bakanlığız. Blockchain teknolojisinin çok fazla yaratabileceği değer var. Biz bunları kendi iş süreçlerimize entegre etmeye çalışıyoruz.”

Endüstri 4.0 altında birçok teknolojinin büyük bir ekosistem haline geldiğini ifade eden Torunoğlu, şunları kaydetti:

Etkinliğin açılışında konuşan Emin Torunoğlu, 9 Ocak 2019 tarihiyle BCTR’nin ilk kamu üyesi olduklarını belirterek, o günden bu yana blockchainin bakanlığın ilgilendiği teknolojilerin en başında geldiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Emin Torunoğlu, “Blockchain teknolojisi dış ticarette yaşadığımız problemlerin hepsine çözüm olabilecek bir teknoloji. Biz de çeşitli projelerle bu teknoloji üzerine bakanlığımızla çalışıyoruz.” dedi.

Torunoğlu, firmaların önündeki regülatif engelleri kaldırmayı da amaçladıklarını aktararak, “Anlamadığımız bir teknolojiyi regüle edemeyiz. Dolayısıyla firmaların bu gelen teknolojilere adapte olmasını sağlayacak mevzuat değişikliklerini yapma amacımız var. Yeni nesil teknolojilerin kullanılması için firmaların nasıl motive edileceği üzerine çalışıyoruz.” diye konuştu.

Yeni nesil teknolojilerin sosyal yansımalarının olduğuna işaret eden Torunoğlu, blockchain teknolojisinin bazı süreçleri yıkması beklendiği için hazırlıklı olmak gerektiğini dile getirdi.

Torunoğlu, blockchain teknolojisinin ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını da sağladığını anlatarak, “Güven sorununu ortadan kaldırıyor. Blockchain teknolojisi dış ticarette yaşadığımız problemlerin hepsine çözüm olabilecek bir teknoloji. Biz de çeşitli projelerle bu teknoloji üzerine bakanlığımızla çalışıyoruz.” diye konuştu.

Blockchain Türkiye Platformu’nun kendilerinin erişemeceği bir networkü sağladığını vurgulayan Torunoğlu, “Blockchain Türkiye Platformu üzerinden doğru kişilere erişebiliyoruz. Ortak proje yaptığımız birçok firma ile bu platform üzerinden tanıştık. Bu bizim için çok değerli.” yorumunu yaptı