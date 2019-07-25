FİNANS

Blok zinciri tabanlı oylama sistemine yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından, 34 farklı dilde konuşan insanlar ortak kararlar almak ve günlük tercihler yapmak için internet ve blok zincirinden yararlanıyor - Polys Ürün Müdürü Roman Alyoshkin: - "Blok zinciri insanların sesini müdahale olmadan duyurmasını sağlıyor. Günümüzün en heyecan verici teknolojilerinden biri olan blok zincirine ilgi çok büyük. Bu da kullanıcı etkileşimine önemli etki yapıyor"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın dört bir yanından, 34 farklı dilde konuşan insanlar ortak kararlar almak ve günlük tercihler yapmak için internet ve blok zincirini kullanıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Business Incubator tarafından desteklenen blok zinciri tabanlı oylama platformu Polys üzerinde, 2018 ortası ile 2019 ortası arasında düzenlenen 660 oylamadan elde edilen meta verilerin analizi sonucunda, bu hizmetin en çok öğrenciler ve yerel konularla ilgili oylamalar için kullanıldığı tespit edildi.

İnternet üzerinden toplu kararlar almak, dijital yaşamın önemli bir parçası haline geldi. İnsanlar, sosyal medyadaki isim verme yarışmalarına katılıyor, dünyanın en etkili kişilerini seçiyor veya bir çikolatanın yeni aromasını belirlemeye yardımcı oluyor. Günlük işlerini internetten halletmeye alışmış insanlar için bu hızlı, rahat ve kullanışlı bir yöntem oluyor. Ancak oylama sürecinin güvenliğinden, şeffaflığından ve katılımcıların gizliliğinden emin olmak gerektiğinde bu oylama platformlarının veya çözümlerinin tümü uygun olmayabiliyor.

- En çok yüksek öğretim kurumları tercih ediyor

Bu sorunları aşmayı amaçlayan Polys, blok zinciri tabanlı çevrim içi oylama platformunu sunuyor. Platformun kullanım alışkanlıkları, çevrim içi oylamaya en büyük talebin nereden geldiğini görmemizi sağlıyor. Mart 2018’den bu yana platformda düzenlenen 660 oylamaya 26 bin 400 kişi katıldı. Katılımcılar, 34 farklı dilde konuşan insanlardan oluştu. En fazla kullanılan dil İngilizce (yüzde 33) olurken, İngilizceyi sırasıyla Rusça (yüzde 32) ve İspanyolca (yüzde 7) takip etti.

Anonim kullanım meta verilerine göre, blok zinciri tabanlı oylamalar, en çok yükseköğretim kurumlarında kullanılıyor. Öğrenci konseyi, birlikleri ve dernekleri için yapılan seçimler tüm oylamaların yüzde 15’ini oluşturuyor. Ayrıca, okullarda çok sayıda oylama yapıldığı görülüyor. Veriler incelendiğinde, oylamaların yüzde 5’inin belediyelerde veya mahallelerde gerçekleştiği tespit edildi. Bu oylamalarda genellikle belediye yöneticileri veya talep edilen girişimler seçiliyor. ICO’lar (Initial Coin Offering-İlk Para Arzı) ve kripto konferanslar gibi kripto endüstrisinden kuruluşlar da blok zinciri tabanlı oylamalara ilgi gösteriyor.

Daha az popüler olan alanlar çok geniş bir yelpazeye yayılıyor. İşle ilgili konulardan (pazarlama kampanyasını destekleyecek en iyi sosyal medya etiketi için veya yeni bir ürünün adı için oylama) günlük yaşantının farklı noktalarına (çevrim içi topluluk için en iyi profil resmini seçme) kadar birçok alanda oylama yapılıyor.

- "Blok zinciri tabanlı oylama sistemi kolaylık sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polys Ürün Müdürü Roman Alyoshkin, blok zinciri tabanlı oylama sistemiyle çevrim içi oylamaları düzenlemenin ve bunlara katılmanın çok kolay olduğunu belirterek, "İnsanlar kendileri için önemli konularda fikirlerini bu yolla ortaya koyuyor. Blok zinciri ise insanların sesini müdahale olmadan duyurmasını sağlıyor. Günümüzün en heyecan verici teknolojilerinden biri olan blok zincirine ilgi çok büyük. Bu da kullanıcı etkileşimine önemli etki yapıyor. Özellikle öğrencilerin ilgisinin arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
blok zincir tabanlı oylama sistemi Kaspersky

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