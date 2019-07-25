Blok zinciri tabanlı oylama sistemine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın dört bir yanından, 34 farklı dilde konuşan insanlar ortak kararlar almak ve günlük tercihler yapmak için internet ve blok zincirini kullanıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Business Incubator tarafından desteklenen blok zinciri tabanlı oylama platformu Polys üzerinde, 2018 ortası ile 2019 ortası arasında düzenlenen 660 oylamadan elde edilen meta verilerin analizi sonucunda, bu hizmetin en çok öğrenciler ve yerel konularla ilgili oylamalar için kullanıldığı tespit edildi.

İnternet üzerinden toplu kararlar almak, dijital yaşamın önemli bir parçası haline geldi. İnsanlar, sosyal medyadaki isim verme yarışmalarına katılıyor, dünyanın en etkili kişilerini seçiyor veya bir çikolatanın yeni aromasını belirlemeye yardımcı oluyor. Günlük işlerini internetten halletmeye alışmış insanlar için bu hızlı, rahat ve kullanışlı bir yöntem oluyor. Ancak oylama sürecinin güvenliğinden, şeffaflığından ve katılımcıların gizliliğinden emin olmak gerektiğinde bu oylama platformlarının veya çözümlerinin tümü uygun olmayabiliyor.