"Blokzincir ihracatta kaldıraç olacak"

MEHTAP YILMAZ - Avrasya Blokzincir ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Ticaret Bakanlığının "İhracat Ana Planı" ile ortaya koyduğu bulguların, gerçekçi ve vizyoner hedeflerle Türkiye'yi istenilen noktaya taşımada çok önemli bir kaldıraç olacağını belirterek, "Türkiye'nin blokzincir teknolojilerini kullanması, yaratacağı katma değerle 2023 hedeflerine ulaşılmasında basamak oluşturacak." dedi. Kurtuluş, AA muhabirine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı"na ilişkin değerlendirmede bulundu. İhracat Ana Planı'nda ihracat, ithalat, banka, güvenlik, liman ve nakliye sürecindeki tüm iş akışlarının blokzincir çözümleriyle verimli, hızlı ve güvenli şekilde yapılmasının amaçlandığını hatırlatan Kurtuluş, planın iş dünyası için önemli bir yol haritası olacağını söyledi. Kurtuluş, blokzincir teknolojisinin tüm iş sektörlerini teknoloji odaklı şekilde geliştireceğine işaret ederek, bu sayede yatayda yapılacak çalışmaların milyarlarca lira tasarruf ve rekabet avantajı sağlarken, katılımcı bankaların dikeyde geliştirebileceği önemli blokzincir çözümleriyle finansal teknolojilerde de Türkiye'nin öne geçebileceğini bildirdi.

Kurtuluş, Ticaret Bakanlığının "İhracat Ana Planı"tın gerçekçi ve vizyoner hedefler içerdiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Ticaret Bakanlığının 'İhracat Ana Planı' ile ortaya koyduğu bulgular, gerçekçi ve vizyoner hedeflerle Türkiye'yi istenilen noktaya taşımada çok önemli bir kaldıraç olacak. Londra merkezli küresel bilgi sağlayıcısı 'IHS Markit 2019 Trendleri Raporu'na göre, blokzinciri kurumsal iş stratejilerine dahil ederek uygulayan ülkeler maliyet tasarrufu ve verimlilikle toplam iş değerini 2017 yılında 2,5 milyar dolarlık birikime ulaştırdı. 2030'da ise bu birikimin 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Tedarik zinciri ve lojistik endüstrisinin, gelecekte blokzincir teknolojisiyle önemli ölçüde gelişeceği öngörülüyor. Dünya Ticaret Örgütü, tedarik zincirindeki engellerin azaltılmasının potansiyel olarak küresel gayrisafi yurt içi hasılayı yüzde 5 artırabileceğini ve toplam ticaret hacmini yüzde 15 yükseltebileceğini tahmin ediyor. Türkiye'nin blokzincir teknolojilerini kullanması, yaratacağı katma değerle 2023 hedeflerine ulaşılmasında basamak oluşturacak."

- "Yapay zekayı kullanabilmek, büyük veriye sahip olmaktan geçiyor" Blokzincir teknolojisiyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde büyük tasarruf sağlandığına dikkati çeken Kurtuluş, şu bilgileri verdi: "AB, Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri Düzenlemesi (eIDAS) olarak bilinen dijital tek pazar yasasını uzun yıllar sonra uygulamaya koyarak, senelik 415 milyar avro tasarruf etti. Eğer blokzincir teknolojisi şu anki haline bundan 10 yıl önce gelmiş olsaydı, AB dijital tek pazarı, çok daha kısa sürede, düşük maliyetlerle ve en önemlisi güvenli bir mekanizmaya dayanılarak gerçekleştirilebilirdi. Bugün AB üyesi 28 ülke, dijital tek pazarın ihtiyaçlarını güvenli, hızlı ve uygun maliyetlerle gerçekleştirebilmek ve dünyayla entegrasyonunu genişletmek amacıyla blokzincir protokolünü imzalamıştır ve dolayısıyla yıllık 415 milyar avronun çok üzerinde tasarruf elde edebileceklerdir. Sonuç olarak rekabet edebilmek için maliyet, hız, güvenlik ve şeffaflık noktasında en az AB ve diğer ülkelerin blokzincir uygulamaları gibi çeşitlendirmelerle 2023 hedeflerimize daha yakın olabiliriz."