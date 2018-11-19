Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ülke olarak üzerimize düşen görev, blokzincir teknolojisini en iyi hale getirmek ve bu endüstriden üstümüze düşen payı almak." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "Blokzincir Türkiye Zirvesi"ne telekonferansla katıldı.

Blokzincir teknolojisinin 2008'de insan hayatına girdiğini aktaran Sayan, bu teknolojinin verimli ve şeffaf bir şekilde işlem yapmanın yeni bir yolunu ortaya koyduğunu söyledi.

Sayan, gün geçtikçe blokzincirin kullanım alanının genişlediğini ve her geçen gün daha fazla tehdit edilen gizlilik ilkesini güçlendiren bir etkisi olduğunu belirterek "Ülke olarak üzerimize düşen görev, blok zincir teknolojisini en iyi hale getirmek ve bu endüstriden üstümüze düşen payı almak." değerlendirmesinde bulundu.

Blokzincir gibi teknolojilerde değer ve inançlara uygun bir şekilde araştırmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Sayan, şöyle devam etti:

"Ülke olarak global gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda önemli kazanımlar sağladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ivme kazanan yerli ve milli hamleler blokzincir alanında da çeşitli çalışmaların yapılmasında ilham kaynağı olacak. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın yegane yolu global düzeyde gerçekleşen değişimlere ayak uydurmak ve önder olmaktan geçiyor."