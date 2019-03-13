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BM Kadın Komisyonu'nda gündem "İyi İşler" oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

Boyner Grup ve KAGİDER, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun New York'ta gerçekleştirilen 63. "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nı anlattı - KAGİDER Başkanı Sanem Oktar: - "Bugün burada olmamızın nedeni birbirimizden ilham almak. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar değişiklik için hayati öneme sahip. Amacımız, bu projeyle ortaya koyduğumuz modelin dünyada herhangi bir ülkede uygulanması, örnek olmasıdır" - Boyner Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın: - "(Kadınlara eşit fırsatlar yaratılması) Türkiye'nin sosyoekonomik gelişimi ve kalkınması için büyük önem taşıyor"

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun New York'ta gerçekleştirilen 63. oturumunda "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nı anlattı.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu BM'nin New York'taki merkezinde gerçekleştirildi.

Kadınların temel sorunlarının ve çözüm önerilerinin evrensel düzeyde kapsamlı olarak masaya yatırıldığı çalışmalar kapsamında New York'ta gerçekleştirilen özel oturumda KAGİDER ve Boyner Grup iş birliği, Bank of America Merrill Lynch'in desteğiyle kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı" örnek proje olarak anlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleşen özel oturumda konuşan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Türkiye'de girişimciliğin artmasının ve kadınların ekonomik hayata katılımının önemini anlattı.

Dünyadaki bütün kadınların benzer engellerle karşı karşıya kaldığını, kendilerinin birbirinden öğrenerek bunlara çözüm getirebileceğini aktaran Oktar, "Bugün burada olmamızın nedeni birbirimizden ilham almak. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar değişiklik için hayati öneme sahip. Amacımız, bu projeyle ortaya koyduğumuz modelin dünyada herhangi bir ülkede uygulanması, örnek olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktar, İyi İşler projesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Programın amacı perakende sektöründeki kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleriyle artırılmasına katkıda bulunarak onları desteklemek. Ayrıca kadın girişimcilerin uzun vadede çevre, toplum ve ekonomi için değer yaratmaları, işlerinin sürekliliğini sağlamaları ve kaynakların ve maliyetlerin etkin yönetimi ile rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamak. Çünkü biliyoruz ki bir kadını güçlendirmek, bir damlanın suya düşmesi gibi halka halka yayılan bir dalga etkisi yaratıyor. Kadınlar birbirine rol model oluyor, birbirlerinden öğreniyor, birbirlerini güçlendiriyor. Proje katılımcılarının çalışanlarının yüzde 70'i, yöneticilerinin yüzde 49'u kadın. Ayrıca katılımcılar eğitimlerde tanışıp birbirlerinden ürün almaya başladı."

- "Kadın-erkek eşitliği gelişim ve kalkınma için önemli"

Boyner Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın ise grupta sürdürülebilirlik bakış açısıyla odaklandıkları konular arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ön sıralarda yer aldığını bildirdi.

Kadınlara eşit fırsatlar yaratılmasının sadece tedarik zinciri sürdürülebilirliği için değil Türkiye'nin sosyoekonomik gelişimi ve kalkınması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Sayın, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide, şirketlerde, iş gücü ve girişimcilikte kadın-erkek eşitliğinin genel performansının, ürün-hizmet kalitesini, verimliliği ve büyümeyi artırdığını görüyoruz. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği şirketler için sadece doğru değil aynı zamanda verimli bir yol. 'İyi İşler' ile Türkiye'de geliştirdiğimiz kapsayıcı modelin hem Türkiye’deki diğer şirketlere hem de dünyada büyük tedarik ağlarını yöneten şirketler için iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyoruz. 2015'te tedarikçilerimiz için geliştirdiğimiz projeyi, KAGİDER ve BoA-ML ile geliştirip daha etkin bir sektörel programa dönüştürmekten ve deneyimlerimizi BM'de paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Bank of America Merrill Lynch Türkiye Ülke Müdürü Banu Başar da kadınların ekonomik büyümeye olan katkılarının önemli rolü olduğunu bildirdi.

Başar, "Bu nedenle KAGİDER'in kadın girişimcilere mentorluk ve beceri geliştirme fırsatı sunduğu kadın programını desteklemekten gurur duyuyoruz. Program çerçevesinde girişimci kadınların iş yapma becerilerini ve kariyerlerini geliştirmekte yardımcı olmak bize mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı", kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek sağlamayı amaçlıyor.

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