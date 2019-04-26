BMC dünyanın yükünü çekiyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen 2 bin 600'ü aşkın taktik tekerlekli araç, Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkede çeşitli alanlarda hizmet veriyor.

Bir ordunun sahip olması gereken en temel yetenekler muharebe kapasitesi, teknolojik üstünlük, bağımsız muhabere yeteneği ve lojistik ağ olarak sıralanıyor. Muharebe yöntemleri değişse de orduyu destekleyen lojistik ağın önemi aynı kalıyor.

Bugün bazı kritik noktalara uçak veya helikopterle lojistik destek sağlanması özel bir yetenek olarak ön plana çıksa da lojistik desteğin büyük kısmı kara ağı tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin askeri lojistik desteğini sağlayan kamyonlar yakın geçmişe kadar dış ülkelerden tedarik ediliyordu. Ülkenin askeri yönden kendi kendine yetebileceği bir yapı kurma çalışmaları doğrultusunda 1964'ten beri İzmir'de ticari kamyonlar üreten BMC, Türkiye'nin askeri lojistik ağını yerli ve milli imkanlarla kurma kapsamında, NATO askeri standartlarına ve her türlü arazi şartlarına uyumlu taktik tekerlekli kamyon üretimini 1999'da devreye aldı.