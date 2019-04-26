FİNANS

BMC dünyanın yükünü çekiyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

BMC'nin taktik tekerlekli araç kategorisindeki ürünleri, Türkiye'nin yanı sıra 16 farklı ülkede hizmet veriyor - Tedarik sayısı 2 bin 604'e ulaşan araçların yüzde 70'lik kısmı yerli olanaklarla Türkiye'de üretiliyor - Araçlar silah, haberleşme, radar sistemleri, su/yakıt tankeri, kasa tente, kurtarma aracı, çekici, konteyner taşıyıcı, mobil yemekhane/mutfak/çamaşırhane ve benzeri rolleri üstlenebiliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen 2 bin 600'ü aşkın taktik tekerlekli araç, Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkede çeşitli alanlarda hizmet veriyor.

Bir ordunun sahip olması gereken en temel yetenekler muharebe kapasitesi, teknolojik üstünlük, bağımsız muhabere yeteneği ve lojistik ağ olarak sıralanıyor. Muharebe yöntemleri değişse de orduyu destekleyen lojistik ağın önemi aynı kalıyor.

Bugün bazı kritik noktalara uçak veya helikopterle lojistik destek sağlanması özel bir yetenek olarak ön plana çıksa da lojistik desteğin büyük kısmı kara ağı tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin askeri lojistik desteğini sağlayan kamyonlar yakın geçmişe kadar dış ülkelerden tedarik ediliyordu. Ülkenin askeri yönden kendi kendine yetebileceği bir yapı kurma çalışmaları doğrultusunda 1964'ten beri İzmir'de ticari kamyonlar üreten BMC, Türkiye'nin askeri lojistik ağını yerli ve milli imkanlarla kurma kapsamında, NATO askeri standartlarına ve her türlü arazi şartlarına uyumlu taktik tekerlekli kamyon üretimini 1999'da devreye aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından 2009'da 403 adet 10 ton, 282 adet 5 ton ve 706 adet 2,5 ton taktik tekerlekli araç siparişi alan BMC, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve 16 farklı ülkeye toplamda 2 bin 604 adet teslimat gerçekleştirdi.

- Pek çok görev üstlenebiliyorlar

Araçların yüzde 70'lik kısmı, yerli olanaklarla Türkiye'de üretilirken, araç içi konsol ve tuş takımı yerleşimi, görev ekipman ve donanımları seçimi, araç üzerindeki sistemlerin nereye konumlandırılacağı ve nereden kumanda edileceği gibi kullanım ve bakıma dair önemli konular, ana kullanıcısı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının istek ve tecrübelerine uygun biçimde tasarlandı.

Ana görevi yük taşıyıcı olan araç ailesi, faydalı yükleri ve faydalı şase uzunlukları doğrultusunda baz aracın üzerine pek çok üstyapı alabiliyor, silah, haberleşme, radar sistemleri, su/yakıt tankeri, kasa tente, kurtarma aracı, çekici, konteyner taşıyıcı, mobil yemekhane/mutfak/çamaşırhane ve benzeri rolleri üstlenebiliyor.

Araçlar üzerine entegre edilebilen tüm üstyapılar yerli imkanlarla Türkiye'de üretiliyor. Bu durum ülke savunma sanayisinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Satış programları kapsamında onlarca KOBİ ve yan sanayi firmasına iş imkanı oluşturulurken, binlerce kişiye istihdam imkanı sunuluyor.

BMC, yeni araçlar ve üstyapılarla yurt içindeki ve dışındaki satış hacmini artırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMC taktik tekerlekli araç

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