BMC kamyonda gaza basıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, geçtiğimiz aylarda üretimine başladığı kamyon ve çekici ailesi Tuğra'nın teslimatlarına hız verdi.

BMC, özel projeler kapsamında Türker Metal'e yataklı kabin yol kamyonu ve çekici, Baykar şirketine yol kamyonu ve Yusuf Baysal Grubu'na yüksek tavanlı çekici teslimatları gerçekleştirdi.

Şirket son olarak İzmir Pınarbaşı Tesisleri'nde düzenlenen törende, Yurtpet ve ATS Lojistik'e 9 standart tavan çekici teslimatı yaptı. Törende, Yurtpet Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş ve ATS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezgin'e, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından Tuğra anahtarı, maketi ve kristali takdim edildi.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Eylül 2018'de Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda dünya lansmanı ve bu yılın şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'nın Karasu ilçesinde Türkiye tanıtımı gerçekleştirilen yeni kamyon ve çekici ailesi Tuğra'nın üretim ve teslimatlarının yıl sonuna kadar artacağını söyledi.