FİNANS

BMC kamyonda gaza basıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

BMC, yakın zamanda üretimine başlanan kamyon ve çekici ailesi Tuğra'nın teslimatlarını hızlandırdı - BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk: - "Bu sene sonuna kadar kamyon ve çekicilerimizden 500 adet üretmeyi planlıyoruz. 2020 yılı hedefimiz yurt içi için 2 bin, yurt dışı için 500 adede ulaşmak" - "Önümüzdeki yıl öncelikle ülkemizde ve ardından Doğu-Batı Avrupa ve Balkanlar'da hızla yeni bayi ağımızı tamamlamayı ve ardından yakın coğrafyamız, Türk cumhuriyetleri, Afrika ve Asya ülkelerinde agresif büyümeyi planlıyoruz"

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, geçtiğimiz aylarda üretimine başladığı kamyon ve çekici ailesi Tuğra'nın teslimatlarına hız verdi.

BMC, özel projeler kapsamında Türker Metal'e yataklı kabin yol kamyonu ve çekici, Baykar şirketine yol kamyonu ve Yusuf Baysal Grubu'na yüksek tavanlı çekici teslimatları gerçekleştirdi.

Şirket son olarak İzmir Pınarbaşı Tesisleri'nde düzenlenen törende, Yurtpet ve ATS Lojistik'e 9 standart tavan çekici teslimatı yaptı. Törende, Yurtpet Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş ve ATS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezgin'e, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından Tuğra anahtarı, maketi ve kristali takdim edildi.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Eylül 2018'de Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda dünya lansmanı ve bu yılın şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'nın Karasu ilçesinde Türkiye tanıtımı gerçekleştirilen yeni kamyon ve çekici ailesi Tuğra'nın üretim ve teslimatlarının yıl sonuna kadar artacağını söyledi.

Filo ve özel satışların yıl sonuna doğru perakende olarak süreceğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Ülkemize güveniyoruz ve Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak 2023 hedeflerine ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sene sonuna kadar kamyon ve çekicilerimizden 500 adet üretmeyi planlıyoruz. 2020 yılı hedefimiz yurt içi için 2 bin, yurt dışı için 500 adede ulaşmak. BMC olarak bizleri dört gözle bekleyen sevdalılarımız için piyasada ses getirecek kendi finansal çözümlerimizi hazırladık. Önümüzdeki yıl öncelikle ülkemizde ve ardından Doğu-Batı Avrupa ve Balkanlar'da hızla yeni bayi ağımızı tamamlamayı ve ardından yakın coğrafyamız, Türk cumhuriyetleri, Afrika ve Asya ülkelerinde agresif büyümeyi planlıyoruz. Bu bölgelerin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Her bölgenin pazar ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlarla ve her segmente uygun araç ailemizle hedefimiz olan dünya markası olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyoruz."

- BMC Tuğra ailesi

Çekici, yol ve inşaat serilerinden oluşan yeni BMC Tuğra Kamyon Ailesi, yepyeni ve stratejik tasarımıyla kamyon ve çekicilere yönelik tüm beklentilere yanıt verme iddiasıyla oluşturuldu.

Osmanlı'da "Padişah mührü" anlamına gelen Tuğra, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi olarak konumlandırıldı.

BMC Tuğra, yoğun Ar-Ge, mühendislik ve üretim süreçlerinin sonucunda ortaya çıkan modern tasarımı ve DNA'sındaki teknolojiyle BMC'nin yollardaki yeni sembolü olacak.

Tuğra'nın çekici serisinde 2, yol serisinde 3 ve inşaat serisinde 2 farklı konfigürasyonu bulunuyor.

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BMC BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk kamyon tuğra

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