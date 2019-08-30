BMC'den Avrupa atağı

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından BMC, ihracat çalışmaları kapsamında rotasını Avrupa'ya çevirdi.

BMC, başta Altay Ana Muharebe Tankı olmak üzere, zırhlı araçlar ve taktik tekerlekli araçlardan oluşan geniş ürün ailesiyle, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Defense News Top 100'e bu yıl 85'inci sıradan giren ve Türkiye'den listeye giriş yapan tek kara aracı üreticisi olan BMC, küresel arenada yürütmekte olduğu ihracat faaliyetleri kapsamında Letonya'daki potansiyel iş birliği fırsatlarını takip ediyor.

Letonya Silahlı Kuvvetlerinin yakın, orta ve uzun vadedeki gereksinimleri doğrultusunda açılacak ihalelere geniş ürün yelpazesiyle katılmaya hazırlanan BMC, Letonya'nın başkenti Riga'da ülkenin savunma ve otomotiv firmalarının katılımıyla endüstriyel iş birliği günü düzenledi. Etkinlik kapsamında BMC, Letonya'da faaliyet göstermekte olan firmalarla uzun soluklu iş birliği modelleri üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi.