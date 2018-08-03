FİNANS

BMC'nin dizel motor üretimine "süper teşvik"

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

BMC Otomotiv'in Sakarya'ya yapılacak dizel motor, transmisyon ve alt  sistemleri üretim tesisi yatırımı, proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı - Yılda 35 bin dizel motor, transmisyon ve alt sistem üretimi öngörülen yatırım için 585 milyon liralık kaynak kullanılacak

BMC Otomotiv'in Sakarya'ya yapılacak dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, BMC tarafından Sakarya'da yapılacak dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisinin, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesini içeriyor.

Destek, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek Ar-Ge yatırımlarını da kapsayacak.

Başlangıç tarihinden itibaren 8 yılı kapsayan destek için yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Yatırım için 585 milyon liralık sabit yatırım miktarı öngörülüyor. 600 kişilik ilave istihdam sağlayacak yatırımda 24 nitelikli personel görev yapacak.

Yatırım süresi sonunda yılda 35 bin dizel motor, transmisyon ve alt sistem üretimi öngörülüyor.

BMC'nin yatırımı KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 72, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 69 milyon lira), faiz desteği ve/veya kar payı desteği (141 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 12 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si).

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz ve/veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde sekseni Bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

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BMC dizel motor proje bazlı devlet yardımı teşvik transmisyon

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