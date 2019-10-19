BMD Başkanlığı'na yeniden Sinan Öncel seçildi

Küçük ada devletleriyle birlikte e-ticaret yapılan ülke sayısının 230’a kadar çıktığını anlatan Öncel, “BMD çatısı altındaki markalarımızın bu kategorilerde çok önemli faaliyetleri bulunuyor. Hızla büyüyen bu pazardaki mevcut harcama eğilimleri markalarımızın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen 387 markasını çatısı altında bulunduran BMD'nin Başkanı yeniden Sinan Öncel oldu. BMD’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Öncel, katılan üyelerin tamamının oyunu aldı.

Sinan Öncel, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de 2018’de e-ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar TL’ye ulaştığını hatırlattı. Son 5 yılda ise Türkiye’de e-ticaret hacminin her yıl ortalama yüzde 33 büyüdüğünü aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Hızlı büyümeye rağmen ülkemizde e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı yüzde 5,3 düzeyinde bulunuyor. Orana bakıldığında halen gelişmekte olan ülkelerin bile gerisindeyiz. Buna rağmen son iki yılda perakende kurye şirketlerinin büyümesine ve zincir hiper marketlerle e-ticaret platformlarının iş birliklerine şahit oluyoruz. Müşteri internetten alışverişin rahatlığına alıştı her şey ayağına gelsin istiyor.

Gelişmeler önümüzdeki süreçte ülkemizde e-ticaret hacminde hızlı büyüme trendinin devam edeceğini gösteriyor. Yeni dönemde e-ticaret bizim en önemli gündem başlığımızı oluşturacak ve gelecek planlarımızı bu gerçekten hareketle yapacağız. e-ticaretin yaygınlaşması AVM ve caddelerdeki mağazalarımızda ziyaretçi sayısının azalma riskini beraberinde getiriyor. Riski en aza indirmek için AVM ve caddelerdeki mevcut 70 bin civarındaki mağazamızı çekici hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile çok verimli iş birlikleri yaparken sorunlarımızı da hızla çözeceğimize inanıyorum.”