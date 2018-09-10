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BMD'den "çarşılar ve mağazalar kapanmasın" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 16:27 | Son Güncelleme

Döviz kurlarına bağlı olarak artan yüksek kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınan markalar, ‘onurlu’ ve ‘adil’ ticaret talebi ile İstanbul’daki üç AVM’de mağazalarını iki saat geç açtı.

BMD'den "çarşılar ve mağazalar kapanmasın" çağrısı

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Döviz kurlarına bağlı olarak artan yüksek kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınan markalar, ‘onurlu’ ve ‘adil’ ticaret talebi ile İstanbul’daki üç AVM’de mağazalarını iki saat geç açtı.
BMD Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, markalı organize perakende sektöründe son yıllarda yaşanan türbülansa dikkat çekildi.
İşbirliğine gitmeyen AVM yatırımcılarının önceden olduğu gibi yine ‘oyalama’ taktiğini sürdürdüğü belirtilen açıklamada markaların talepleri şöyle sıralandı:
- Markalı perakende sektörünün önemli temsilcisi BMD üyeleri her ay kira düzenlemesi için kapı kapı gezmek zorunda bırakılmamalı. En kısa sürede ‘onurlu’ ve ‘adil’ bir ticaret düzeni tesis edilmeli.
- Mücbir sebeplerle karşılaşan, zora düşen, işletmesini kurtarmaya çalışan girişimci, yüksek cezalarla tehdit edilmemeli. Bu gibi durumlarda iki ay önceden bildirimde bulunulması kaydıyla verimsiz mağazanın cezasız kapatılmasına imkân veren bir yasal düzenleme çok acil hayata geçirilmeli.
- Yabancı paraya endeksli ticaret ve hammaddenin ağırlıklı bölümünün dövizle tedarik edilmesi imalat sektörümüzü çok olumsuz etkiliyor. ‘Fırsatçı piyasa yapıcı’lara karşı hammadde tedarikçileri, ülke ekonomimizin geleceği için markalarımızla iş birliğini arttırmalı.
- Markalı perakende sektörünün güçlenmesi ve katma değerli ihracat için çalışan BMD işletmelerinin aynı zamanda istihdam konusunda büyük bir sorumlulukları bulunuyor. Bankalar üyelerimize kredi kullandırtırken bu sosyal kriteri de göz önünde bulundurmalı.
- Zorlu süreçte markalarımız ile omuz omuza veren ve dayanışma gösteren AVM’lerin de döviz borcu bulunuyor. Bu AVM’lerin yatırımcıları ‘çarşılar ve mağazalar kapanmasın’ ilkesi ile her türlü fedakarlığı gösterirken perakendeciyi anlamamakta direten AVM yatırımcıları ısrarla kendi döviz borçlarını öne sürmeye devam ediyorlar. Söz konusu döviz borçları Bakanlık tarafından resmi olarak tespit edilerek çözümü konusunda bir çalışma başlatılmalı.
Açıklamada, BMD’nin Türkiye’nin en köklü perakende markalarını çatısı altında bulundurduğu hatırlatılarak, “400 bin kişiye sağladığı istihdam ile sosyal sorumluluğunun bilincinde olan BMD yönetiminin temel amacı çarşıların ve mağazaların kapanmaması için kamuoyunun dikkatini sorunlara çekmek ve çözüm önerileri sunmak” denildi. (Fotoğraflı)

BMD'den

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