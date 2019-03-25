BMD/Öncel: Kiralarda KDV ve stopaj indirimi 40 bin genci iş sahibi yapar

İstanbul, 25 Mart (DHA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, markaların 2019’a verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladığını, ancak kiralamalardaki olumsuzluklar nedeni ile adım atmakta zorlandıklarını söyledi ve kiralarda KDV ve stopaj indirimi yapılması durumunda mevcut istihdamlarını yüzde 10 artırıp en az 40 bin genci iş sahibi yapabileceklerini söyledi.

BMD Gençlik Zirvesi’nin açılışında konuşan Sinan Öncel, markalı perakende sektörünün dünya ölçeğinde çok büyük fırsatlar barındırdığını vurguladı. Öncel, dikkatleri bu fırsatlara çekmek ve özellikle iddialı gençleri sektöre kazandırmak için zirveyi düzenleme kararı aldıklarını anlattı.

Türk organize perakende sektörünün son 20 yıldaki büyümesinin dünyada "örnek vaka" gösterilecek kadar önemli olduğunun altını çizen Öncel, şöyle devam etti:

"Hızlı büyümenin ve markalaşmanın bazı ‘yan etkileri’ oldu ve şimdi bu yan etkilerin giderilme sürecini yaşıyoruz. Özellikle kiralamalarla ilgili yan etkileri acilen tedavi etmek durumundayız.

"Tedavi için devletin teşviki ile mağaza sahiplerinin, AVM yönetimlerinin ve markaların ortak akılda buluşması gerekiyor.

"AVM yönetimlerinden ve mağaza sahiplerinden yeni kontratların ilk yıl için ciro kirası üzerinden yapılmasını, süre sonunda iki tarafa da tazminatsız fesih hakkı verilmesini istiyoruz.

"Devletten ise kiralamalarda artık KDV ve stopaj oranını yüzde 8’e indirmesini, ayrıca Borçlar Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile tazminatsız erken çıkış tartışmasına kesin çözüm bulunmasını bekliyoruz.

"Taleplerimizin karşılanması halinde AVM’lerdeki ve caddelerdeki binlerce boş mağazayı markalarımız hızla doldurur.

"Böylece 400 bin civarındaki istihdamımızı yüzde 10 arttırıp en az 40 bin gencimizi iş sahibi yapabiliriz."

Sinan Öncel, bu yıl ve sonrası için üzerinde duracakları bir diğer öncelikli konunun ise online alışveriş olduğunu bildirdi. Dünyada perakende alışverişin yüzde 8.0'inin internet üzerinden yapıldığını, Türkiye’de bu oranın henüz yüzde 4.0 düzeylerinde bulunduğunu anlatan Öncel, "Yeni dönemde online alışveriş belirleyici olacak. Daha şimdiden birçok markamız en yüksek ciroyu online mağazasından yapıyor. İnternet üzerinden alışverişin payının çok daha artacağını bekliyoruz ve bu beklenti doğrultusunda markalarımızın kendilerini güncellemeleri için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci Özlem Gürses’in yaptığı BMD Gençlik Zirvesi’nde Serdar Kuzuloğlu, Ayten Danışman, Fatoş Karahasan, Suat Soysal, Yelda İpekli ile Doç. Dr. Oytun Erbaş, perakende sektörü ve yeni trendler hakkındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. (Fotoğraflı)

