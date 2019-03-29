BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Beyanname verilme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin öneri, Bağımsız Mali Müşavirler Grubu üyelerinin oluşturduğu Bağımsız Mali Müşavirler Derneğinin başvurusu üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygun görüldü.

23.05.2018 tarihinde BMMD adına BMMG başkanı Turgay Kanarya’nın önerdiği yasal düzenleme Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilerek 29.03.2019 tarihinde VUK SİRKÜLERİ/115 ile yayınlandı.

Meslek örgütünün en büyük sorunlarından biri olarak görülen beyanname verilme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlemenin, Türmob ve İSMMMO’ nı yıllarca yöneten kadrolar yerine, henüz oda yönetiminde bulunmayan Turgay Kanarya önderliğinde BMMG ‘ nun girişimleri ile gerçekleşmesi meslek camiasında büyük coşku ve sevinç yarattı.

Sirkülerin yayınlanması ile büyük heyecan yaşayan meslek mensupları gerek sanal ortamda paylaşımları ve gerekse iletileri ile Bağımsız Mali Müşavirler grubuna kutlama mesajları yağdırdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu kararı üzerine bir mesaj yayınlayan Grup Başkanı Turgay Kanarya, karardan duyduğu memnuniyet ile Gelir İdaresi tarafından yapılan düzenlemenin hayırlı olmasını dilerken, meslek örgütümüzün sorunlarını çözme konusunda kararlılığımız ve çalışmalarımız aralıksız devam edecek dedi.



