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BMW Group’un hedefi üretimde tamamen yenilenebilir enerji 

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

BMW Group, 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği tesislerinin tamamında yüzde 100 çevreci enerjiye geçmeyi amaçlıyor.  Yeni BMW X3 üretimini gerçekleştirdiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası’nda, 2018 yılı sonuna kadar sadece geri dönüşümden elde edilen elektrik enerjisini kullanmayı hedefliyor.  BMW Group, üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerinde 2020 yılına kadar tamamen çevreci enerji kullanmayı amaçlıyor.   Yeni BMW X3’ün üretildiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası da bu yıl sonuna kadar, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini geri dönüşümden elde edecek olmasıyla, sürdürülebilirlik bakımından örnek tesis olarak gösteriliyor.

BMW Group’un hedefi üretimde tamamen yenilenebilir enerji 

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - BMW Group, 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği tesislerinin tamamında yüzde 100 çevreci enerjiye geçmeyi amaçlıyor.
Yeni BMW X3 üretimini gerçekleştirdiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası’nda, 2018 yılı sonuna kadar sadece geri dönüşümden elde edilen elektrik enerjisini kullanmayı hedefliyor. BMW Group, üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerinde 2020 yılına kadar tamamen çevreci enerji kullanmayı amaçlıyor.
Yeni BMW X3’ün üretildiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası da bu yıl sonuna kadar, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini geri dönüşümden elde edecek olmasıyla, sürdürülebilirlik bakımından örnek tesis olarak gösteriliyor. BMW Group’un son 3 yılda 400 milyon Euro yatırım gerçekleştirdiği Rosslyn Fabrikası Yeni BMW X3 üretiminde çevreci enerjiyi kullanmasıyla birlikte markanın 2020 vizyonu doğrultusunda en büyük adımı atan üretim tesislerinden biri haline geldi.
BMW’nin üretim teknolojisinde geldiği noktayı temsil eden Rosslyn Fabrikası, hem sahip olduğu teknolojisi hem de çevreci yapısı ile bir başyapıt olma özelliği taşıyor. Üretim için ihtiyaç duyulan enerjiyi Bronkhorstspruit’taki Bio2Watt biyolojik gaz üretim tesisinden alan Rosslyn Fabrikası, 2018 yılı sonuna kadar kullanacağı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek.
Beefcor tarafından yönetilen, Güney Afrika’nın en büyük besi tesisinin yanına inşa edilen “Bio2Watt”, bu sayede ihtiyaç duyduğu temel “yakıt” olan hayvan dışkısına istediği zaman ulaşabiliyor. Her yıl 25 bin sığırın yaklaşık 40 bin tonluk gübresinin yanı sıra 20 bin ton organik atığı biyogaza dönüştüren tesis, bu gazı kullanarak elektrik üretimi sağlıyor.
Burada üretilen elektrik, daha sonra BMW gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyan firmalar tarafından satın alınıyor. (Fotoğraflı)

BMW Group’un hedefi üretimde tamamen yenilenebilir enerji

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