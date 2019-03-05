FİNANS

BMW ve Toyota’dan İngiltere’ye Brexit uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

BMW Yönetim Kurulu Üyesi Peter Schwarzenbauer: - (İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde) Uzun vadede bunun bizim için tam olarak ne anlama geldiğini değerlendirmemiz gerekecek. Mini araçlar için ciddi tehlike mevcut" - Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi Johan van Zyl: - "Uzun vadede eğer sonuç çok negatif olursa, bu durum (yatırımların iptali) mümkün”

LONDRA (AA) - Alman otomotiv şirketi BMW ve Japon otomotiv firması Toyota, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki yatırım planlarının riske girebileceği uyarısında bulundu.

İsviçre’de Cenevre Motor Show’da İngiliz Sky News’e değerlendirmede bulunan BMW Yönetim Kurulu Üyesi Peter Schwarzenbauer, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması durumunda Oxford şehrindeki "mini" model araçların üretildiği tesisin ülke dışına taşınmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Schwarzenbauer, "(İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde) Uzun vadede bunun bizim için tam olarak ne anlama geldiğini değerlendirmemiz gerekecek. Mini araçlar için ciddi tehlike mevcut.” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında Schwarzenbauer’ın ayrıca İngiltere’nin Birmingham şehrindeki motor üretim tesisini de Avusturya’ya taşıyabileceğini söylediği iddia edildi.

BMW, İngiltere’de yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi Johan van Zyl ise İngiliz yayın kurumu BBC’ye Cenevre’de yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin AB’den çıkışına ilişkin olası olumsuz gelişmelerin şirketin Derby’de planladığı yatırımları riske sokabileceği uyarısında bulundu.

Johan van Zyl, “Ticarette gümrük ve engeller açısından işler daha zorlaşırsa geleceğe ilişkin düşünebilmek son derece zorlaşır. Kısa vadece eğer lojistik anlamında sorunlar olursa bunların üstesinden gelebiliriz fakat bunun (sürecin) düzgün bir şekilde gerçekleşmemesi halinde uzun vadeli nasıl etkileri olabileceğine bakmak zorundayız." diye konuştu.

Johan van Zyl, Toyota’nın İngiltere’deki yatırım planlarının geleceğine ilişkin olarak da “Uzun vadede eğer sonuç çok negatif olursa, bu durum (yatırımların iptali) mümkün.” dedi.

Toyota halihazırda İngiltere’deki iki üretim tesisinde toplam 3 bin kişiyi istihdam ediyor.

Geçen ay Nissan, İngiltere’de Sunderland tesisinde üretmeyi planladığı yeni “X-Trail” modelinin İngiltere yerine Japonya’da üretilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

1986 yılından beri İngiltere’de üretim yapan Nissan'ın, Sunderland’deki tesisinde toplam 7 bin kişi çalışıyor.

Yine geçen ay Japon otomotiv şirketi Honda, İngiltere’nin Swindon kentindeki tesisinin 2022 yılında kapatılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Toplam 3 bin 500 kişinin istihdam edildiği Honda’nın Swindon tesisinde geçen yıl 160 bin araç üretilmiş, bunun yüzde 90’ı ise Avrupa pazarına ihraç edilmişti.

ABD’li otomotiv şirketi Ford ise geçen ay yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasının yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulunmuştu.

Ford’un açıklamasında, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının şirketin ülkedeki yatırım planlarını etkileyebileceği belirtilirken, “Bu şekilde bir durum İngiliz otomotiv endüstrisi ve Ford’un ülkedeki üretim faaliyetleri açısından yıkıcı olur. Avrupa’daki işimizde rekabetin korunabilmesi gereken her şeyi yapacağız.” ifadeleri kullanılmıştı.

Ford İngiltere’de toplam 13 bin kişiyi istihdam ediyor.

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BMW ingiltere Londra toyota

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