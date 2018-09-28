Boat Show Eurasia 2 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 240 milyon liralık satışın hedeflendiği Boat Show Eurasia Fuarı, Tuzla’da Viaport Marina'daki fuar alanında 2-8 Ekim'de gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında Boat Show Eurasia Fuar Direktörü Dilek Günaydın, Türkiye'nin uzun süredir mega yat üretiminde dünyada ilk beşte olduğunu ifade etti. Günaydın, bir süredir, Avrupa pazarından Türk tersanelerine yönelik siparişlerin beklenenin altında seyrettiğini belirterek, “Ancak, dinamik bir yapıya sahip olan Türkiye yat sektörü, 2018 yılında yeniden dünya beşinciliğine oturdu." dedi. Avrupa’daki rakiplerinin krizlerden daha çok etkilenmesinin Türk yatçılığının önünü açtığını dile getiren Günaydın, mega yat üretiminde Türkiye'nin kaliteli ve uygun fiyatlı işçiliğiyle diğer bir çok ülkeden ayrıldığını anlattı. Günaydın, Türkiye'nin seri üretim yapan tersanelerin sayısını artırması gerektiğini ifade ederek, "Özellikli tekneler söz konusu olduğunda markalaşma yönünde oldukça hızlı ilerliyoruz. Son yıllarda, düşüş gösteren Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri pazarı, tekrar Türk tersanelerine dönmeye başladı. 2018’in ilk 6 ayında Rusya ve BDT ülkelerinden, toplamı 14 milyon doları geçen mega yat siparişleri alındı. Avrupa pazarı da toparlanıyor. Çin, İtalya ve Yunanistan yerine mega yat üretiminde artık Türk tersaneleri tercih ediliyor." şeklinde konuştu.

- "Yelkenlileri en çok Avrupalılar tercih ediyor" Dilek Günaydın, Türkiye’nin tüm dünyada yat alıcılarının ilk tercihleri arasında yer aldığını belirterek, tüketici profili bakıldığında Avrupalı alıcıların son yıllarda seri üretim, fabrikasyon ve 30 metre altı teknelere yöneldiğini bildirdi. Avrupa’nın yükselen yıldızının yelkenliler olduğuna dikkati çeken Günaydın, "Gerek rüzgarla da yol alabildiği için yakıt tasarrufu sağlayan gerekse denizci olduğunuzu hissettiren yelkenlileri en çok Avrupalılar tercih ediyor. Kişiye özel tasarım ve mega yat alıcılarının Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu'da yoğunlaştığını görüyoruz. Son 5 yılın en önemli sürprizlerinden biri de Afrika ülkeleri. Henüz 20-30 adeti geçmese de Afrika ülkelerinden alıcıların da mega yat ve kişiye özel tasarım tekne siparişlerinde Türk yatçılarını tercih etmesi bu pazarın da ileride önemli olacağının işaretlerini veriyor." diye konuştu. - "Türkiye'de yatçılık sektörü yüzde 20 büyüdü" Boat Show Eurasia Fuarı Direktörü Günaydın, sektörle ilgili rakamsal gelişmelere ilişkin olarak, Türkiye'de yatçılık sektörü 2017 yılında 40 metre üzeri tekne üretiminde yüzde 20 büyüdüğünü kaydetti.

Halen satılmış olan ve yapılan mega yatların dünyadaki zenginlerin yüzde 5’ine cevap verebildiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti: "Resmi rakamlara göre, küçük teknelerde 2017 yılı itibarı ile tersanelerimizde inşa halinde olan yaklaşık 200 tekne teslim edilmiş durumda. Günümüzde yaklaşık 150 yat inşası sürüyor. 120-149 feet arası motor yat siparişleri yüzde 5 düşüş gösterirken, 150 feet üzerindeki motor yat siparişleri yüzde 15 arttı. Yelkenli yatlar, adet olarak yat tekne inşasının yüzde 8’ini oluşturuyor. Lüks yatta ilk dört yapımcı ülke, İtalya, ABD, Hollanda ve İngiltere olarak karşımıza çıkıyor. Özel tasarım ve yarı özel tasarımlı yatlar arasındaki çizgi gittikçe farksızlaşmaya başlamış, seri üretim ve özel yatırım yat yapımcılarının ayırt edilebilmesi de güçleşiyor. Dünya birincisi olan İtalyan Benetti gibi yapımcılar her iki türde de yat inşa ederken, özellikle büyük fiberglas yat yapımcıları gibi bazı firmalarsa iç alanları özel tasarımlı seri üretim tekneleri imal ediyorlar. Yine, resmi rakamlara göre dünya genelinde 2005 yılında 103 olan 150 feet ve daha büyük motor yat sözleşmeleri 2017 yılında, bin 300'e yükseldi. Bunların yüzde 33'ünü 200 feet ve üstündeki yatlar oluşturuyor. Kişiye özel siparişlerde, normal yatlardan giderek, daha büyük yat yapımına yöneliş dikkati çekiyor.”

Günaydın, Türkiye’de ki mega yat, motor yat ve yelkenli üreticilerinin Avrupalı alıcılara ulaşmak için tasarım yatların yanı sıra seri üretime de yöneldiğini belirtti. Fuarın hem deniz üzerinde düzenlenen İstanbul’daki en büyük fuar olması hem de uluslararası olması nedeniyle sektörün dünya rekabetinde önemli rol oynadığını dile getiren Günaydın, ayrıca Tuzla’da şubat ayında düzenledikleri Kara Fuarı ile sektörü potansiyel alıcılarla buluşturduklarını ifade etti. Günaydın, “Yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuardan bu yıl ciddi motor yat, katamaran, yelkenli ve mega yat satışı bekliyoruz. Özellikle, tersaneler bölgesi olan Tuzla’da olması, fuarlardan birinin karada, diğerinin deniz üstünde olması ve Viaport Marina gibi dünyanın en ileri teknolojiye sahip marinasında düzenleniyor olması nedeniyle Türkiye’de sadece Boat Show Eurasia'da mega yatlar sergilenebiliyor. Bu nedenle, mega yat talebi olanlar da fuarı ziyaret edecekler." dedi. - 240 milyon liralık satış hedefleniyor Fuarda boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak.