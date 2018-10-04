Boat Show Fuarı'nda 2 günde 41 milyon liralık satış

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı'nın ilk 2 gününde 41 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Boat Show Eurasia Fuar Direktörü Dilek Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, deniz tutkunlarını bir araya getiren fuarın, 2 gündür yoğun katılımcıyla devam ettiğini bildirdi.

Fuarda toplam değeri 1 milyar 750 milyon lirayı bulan, boyları 5 metre ila 50 metre arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin deniz üzerinde görücüye çıktığını aktaran Günaydın, "yüzen mücevherler" olarak tanımlanan ultra lüks mega yatların, motor yatların, katamaranların, yelkenlilerin, ekonomik teknelerin ve guletlerin meraklıları ile buluştuğunu aktardı.

Günaydın, "Fuarın ilk 2 gününde 15 katılımcı firmamız, toplamda 41 milyon liralık satış gerçekleştirdi. VIP günde 30 milyon liralık, ilk gün ise 11 milyon liralık satış yapıldı. Satışlar büyük oranda yerli alıcılara yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerli ziyaretçilerin dışında, fuara Rusya, Suudi Arabistan, Lübnan, İngiltere, Norveç ve Dubai'den de alıcıların geldiğini aktaran Günaydın, yabancı ziyaretçilerin özellikle VIP gününde teknelere büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Boat Show Eurasia, 8 Ekim'de sona erecek.

