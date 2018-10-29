Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Cansel ORUÇ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da 1980 yılında, bir binanın bodrum katında kurulan İnoksan, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 460 çalışanıyla endüstriyel mutfak malzemeleri üreten, son teknolojiyle donanmış bir fabrika haline geldi. Firmayı kardeşi ve bir çırak ile kuran Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, "Tek kapı bir Anadol'u satıp sermaye ederek, bodrum katında 5 metreye 5 metre ışık görmeyen bir küçük atölyede, 3 kişilik bir ekiple üretime başladık. Aradan 38 yıl geçti; bugün 6 bölge müdürlüğü, 50 bayi, 110 servis ve yaklaşık 50 temsilcilikle 90 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

1980 yılında, bir binanın bodrum katındaki atölyede endüstriyel mutfak malzemeleri üretmeye başlayan İnoksan, Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık'ın hayallerini büyütmesi ile bugün 20 bin metrekarelik kapalı alanda 460 çalışanıyla üretim yapan, son teknoloji ile donanmış fabrikada faaliyet gösteriyor. İnoksan için "Endüstriyel mutfak sektöründe ilklere imza atan yerel ve globalde güçlü bir sektör önderi" tanımını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, firmanın öyküsünü anlattı. 1967 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni kazanıp İstanbul'a gittiğini belirten Varlık, şöyle dedi:

"İstanbul'da gece okuyup gündüz çalışarak tahsilimi devam ettirmek zorundaydım. Makine mühendisliği okuduğum için de mühendislik türü işlerde çalışmaya gayret gösterdim. Değişik birkaç firmada çalıştıktan sonra, o zamanlar Türkiye'de sektörün en önemli üç firmasından biri İntergaz Mutfak'ta teknik ressam olarak işe başladım. Ressam, depocu, muhasebeci, yönetici ne varsa, yapılacak işlerin hepsini üstlendim. Sonunda bir dönem geldi ki müdürler gidiyor, Vehbi orada çalışıyor, işler de yürüyor. Sonuçta müdür aramaktan vazgeçtiler ama ben de bir öğrenciyim; nihayetinde gelen yaşlı başlı yabancı konuklarımız da dahil olmak üzere beni tanıtırken çok zorlanıyorlardı. 1971 ile 1977 arasında şirketi Türkiye'de o yıllarda sektörün lideri haline getirdik."

Firmada geçen 7 yılın ardından ailesinin yanına dönme kararı aldığını anlatan Vehbi Varlık, "7 yıl sonunda ailemin yanına dönmek istediğimde patronum şaşkınlıkla karşıladı, çünkü bana şirketi bırakacağını düşünmüş. Beni ikna etmek için elinden geleni yaptı ama ben aileme söz vermiştim, geliyorum, diye ki ben öğrenciyken evlenmiştim ve kucağımda bir de çocuğum vardı. Bursa'da Anadolu'da ilk defa mutfak şirketi kurma niyeti beni çok cezbetmişti ve tepside sunulan Türkiye'nin en iyi işletmesi fırsatını geri çevirdim" dedi.

'BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞADIM'

Bursa'ya geldikten sonra çok büyük zorluklar yaşadığını, kente gelmeden önce yakınları, büyükleri tarafından verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirten Vehbi Varlık, "Sonuçta tek kapı bir Anadol'u satıp, sermaye ederek, kol makası gibi çok iptidai el aletleri, makinelerle bir bodrum katında üretime başladık. Avantajım; gençlik yıllarımda çalışırken işçilerle birlikte bizzat üretim yapmamdı. Üretim yapmayı da öğrenmiştim. Dolayısıyla iş başa düştü. Kendim, kardeşim ve bir çırakla o bodrum katta sac büktük, ocak yaptık, fırın yaptık. Bursa'da geceleri otelleri, restoranları gezerek, kendimi tanıtmaya çalıştım. Geceleri pazarlama, gündüz üretim yaparak, Anadolu'nun her yerini gezerek pazarladım. Gezmediğim yer kalmadı, diyebilirim. Çok zorlu oldu ama çok keyifliydi; zorlukları yaşamak, olmayan bir sektörün öncüsü olmak, insanlara bunu anlatmak ama sonra mutfakları kurduğunda keyifle onu seyretmek" diye konuştu.

'TERECİYE TERE SATIYORUZ'

Bursa'da 3 kişi ile başlayan serüvende bu işe gönlünü, emeğini koyabileceğine inandığı arkadaşları seçtiklerini vurgulayan Varlık, "Bugün endüstriyel mutfak sektörünün öncüsü, sürükleyicisi bir mutfak firmasını Bursa'da oluşturduk. Bugün mutfak sektöründe Türkiye; İtalya, Almanya ile yarışır bir ülke haline geldi. Avrasya'nın en büyük fuarını yapıyoruz. Dünyanın 5 kıtasına mutfaklar gönderiyoruz. Yani tereciye tere satıyoruz. Eksiden endüstriyel mutfak ithal edilen bir ülkeden, ihraç edebilen bir ülkeye döndük" dedi.

'TEKNOSAB'DA 30 BİN METREKARE YER ALDIK'

5 metreye 5 metre ışık görmeyen bodrum kattaki atölyeden bugünkü duruma geldiklerini hatırlatan Vehbi Varlık, "Şu anda 20 bin metrekare kapalı alana ilave 3 bin metrekare depo alanımız var. Dışarıda yan sanayilerimiz var. TEKNOSAB'da 30 bin metrekare yeni bir yer aldık. 2019 yılında orada inşaata başlayacağız. Kabuğumuza sığmıyoruz. Vardiya yapıyoruz, mesailer ile çalışıyoruz. Çok yoğun bir yıl geçirdik. Döviz krizi ile birlikte yaşanan tedirginlik az da olsa etkili oldu ama inşallah bunu da atlatacağız" diye konuştu.

'ULUSLARARASI HEDEFLERİ OLAN BİR FİRMAYIZ'

Sektördeki öncü firmalardan biri olduklarını kaydeden İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, "30'a yakın mühendis arkadaş ile Ar-Ge merkezi kurduk. Ar-Ge merkezi olmak, devlet desteklerinden yararlanmak, öncü olmak da ayrı bir ayrıcalık. 'Turquality' projesine dahil olduk. Devlet, ihracat hedefine ulaşmak için marka olmak isteyen ve ihracat potansiyeli yüksek, uygun şartları sağlayan firmaları projenin içine aldı. Biz de onlardan biriyiz. Uluslararası hedefi olan bir markayız. Sektörde yapılması gereken bir şey varsa, önce bizim sorumluluğumuz oluyor, görevimiz haline geliyor. Sonra sektörle birlikte paylaşıp Türkiye'nin meselesi oluyor tüm çalışmalarımız" dedi.

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