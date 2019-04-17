FİNANS

"Bodrum sezona hızlı ve erken başladı"

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç: - "Mart ayının ortasında mavi yolculuğa çıkan teknelerimiz var. Bu hareketlilik son yıllarda haziran başında, okulların kapanmasıyla oluyordu, bu yıl mart ayının ortasında mavi yolculuk seferlerinin başlaması bizler için çok büyük bir sevinç kaynağı. Bodrum 2019 turizm sezonuna hızlı ve erken başladı" - TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan: - "Şu ana kadar 60'a yakın yurt dışından gelen sefer var. Yurt içinden de gelenler var. Bodrum'da bizim için turizm sezonu başladı. Bodrum için yurt dışından ve yurt içinden yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz"

ALİ BALLI - Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği başladı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, kış aylarında yaptıkları çalışmayla turizm sezonuna çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Avrupa'daki hemen hemen bütün fuarlara katıldıklarını ifade eden Dinç, "Oradaki talepler, hem ülkemize hem de özellikle Bodrum'a çok yoğun. Bu talepler sezonun da iyi geçeceği sinyallerini veriyordu. Bunu da rezervasyonlardan görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre doluluk oranının artışını bu şekilde ölçebiliyoruz. İnşallah bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla daha iyi turizm sezonu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bodrum'daki kruvaziyer seferlerinin artışını önemsediklerini anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Gerçekten Bodrum'a ciddi katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Mart ayının ortasında mavi yolculuğa çıkan teknelerimiz var. Bu hareketlilik son yıllarda haziran başında, okulların kapanmasıyla oluyordu, bu yıl mart ayınının ortasında mavi yolculuk seferlerinin başlaması bizler için çok büyük bir sevinç kaynağı. Bodrum 2019 turizm sezonuna hızlı ve erken başladı."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da bölgede turizm hareketliliğinin başladığını belirtti.

- "En büyük artış İngiltere pazarında"

İlçeye 30 Mart'tan bu yana yurt dışından uçakla bir çok yolcu geldiğini dile getiren Aslan, "Şu ana kadar 60'a yakın yurt dışından sefer var. Yurt içinden de gelenler var. Bodrum'da bizim için turizm sezonu başladı. Bodrum için yurt dışından ve yurt içinden yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. En büyük artış şu anda İngiltere pazarında, daha sonra Rusya, Ukrayna ve Kazakistan geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum'u turizm sezonuna hazırlamak için büyük bir çaba içinde olduklarını belirterek, "Belediye personeli tamamen sahada. Kısa süre içerisinde kenti misafirlerimize hazır hale getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez ise Bodrum esnafının 2019 turizm sezonundan oldukça umutlu olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistte ciddi bir artış yaşanacağına dikkati çeken Başeğmez, "Umudumuzu kaybetmedik, güzel beklentiler içerisindeyiz. Bodrum çarşı içerisinde bir takım çalışmalar devam ediyordu. O da sonlara geldi. Artık çalışmalar tamamen bitti diye kabul edebiliriz. Esnaf da kendi hazırlığını yapmış durumda, sezona hazırız" diye konuştu.

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Bodrum DTÖ esnaf işletmeler kruvaziyer muğla plaj turizm

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