"Bodrum sezona hızlı ve erken başladı"

ALİ BALLI - Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği başladı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, kış aylarında yaptıkları çalışmayla turizm sezonuna çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Avrupa'daki hemen hemen bütün fuarlara katıldıklarını ifade eden Dinç, "Oradaki talepler, hem ülkemize hem de özellikle Bodrum'a çok yoğun. Bu talepler sezonun da iyi geçeceği sinyallerini veriyordu. Bunu da rezervasyonlardan görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre doluluk oranının artışını bu şekilde ölçebiliyoruz. İnşallah bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla daha iyi turizm sezonu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bodrum'daki kruvaziyer seferlerinin artışını önemsediklerini anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Gerçekten Bodrum'a ciddi katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Mart ayının ortasında mavi yolculuğa çıkan teknelerimiz var. Bu hareketlilik son yıllarda haziran başında, okulların kapanmasıyla oluyordu, bu yıl mart ayınının ortasında mavi yolculuk seferlerinin başlaması bizler için çok büyük bir sevinç kaynağı. Bodrum 2019 turizm sezonuna hızlı ve erken başladı."