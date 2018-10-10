FİNANS

Bodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

BODRUM'a bu yılın ilk 9 aylık döneminde, hava yoluyla 718 bin 460, deniz yoluyla ise 285 bin 909 turist geldiği bildirildi.

Bodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı arttı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a bu yılın ilk 9 aylık döneminde, hava yoluyla 718 bin 460, deniz yoluyla ise 285 bin 909 turist geldiği bildirildi. Gelen turist sayılarında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yaşandığı belirtildi.
Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından istatistiki kaynaklar kullanılarak yapılan değerlendirmede; geçen yılın Ocak-Eylül arasını kapsayan ilk 9 aylık döneminde Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen ziyaretçi sayısı 449 bin 615 iken bu yıl aynı dönemde bu rakamın 718 bin 460'a ulaştığı açıklandı. Buna göre, geçen yıla oranla bu yılın ilk 9 aylık döneminde Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen ziyaretçi sayısında yüzde 59,79 bir artış yaşandığı bildirildi.
Bodrum limanlarına geçen yıl Ocak-Eylül ayı sonu itibarıyla gelen ziyaretçi sayısı 257 bin 824 iken bu yıl aynı dönemde sayı 285 bin 909'a ulaştı. Deniz yoluyla gelen turist sayısındaki artış oranı ise yüzde 10,89 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre hava yoluyla gelen turist sayısında 268 bin 845, deniz yoluyla gelen ziyaretçi sayısında ise 28 bin 85 kişilik artış yaşanması sevindirdi.
2018 yılında Bodrum'u en çok 157 bin 188 kişiyle İngiliz, 94 bin 549 kişiyle Rus, 83 bin 122 kişiyle Polonyalı, 65 bin 159 kişiyle Alman ve 51 bin 707 kişiyle Hollandalı turistler ziyaret etti.
'ÇALIŞMALARA ARA VERMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'
Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, hem yurt içi hem de yurt dışında yapmış oldukları tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirtip, "Mücadele etme ruhumuzu kaybetmeden çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi baktığımızda da bu mücadelemizin olumlu sonuçlar verdiğini görmek bizleri sevindiriyor. Tarihi, kültürü ve eşsiz güzellikleriyle bir dünya markası olan Bodrum'un değerini daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Rakamlara baktığımızda, 2014 yılını yakalamış görünüyoruz. Bu kış aylarında da tanıtım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı arttıBodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı arttıBodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı arttı

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