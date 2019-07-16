Bodrum'a hava yoluyla gelen turist sayısında artış

Muğla'nın Bodrum ilçesine hava yoluyla gelen yabancı turist sayısında bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 23,34'lük artış kaydedildi.

Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfının Muğla Emniyet Müdürlüğü ile Milas-Bodrum Havalimanı Şube Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, ilçeye hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı arttı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,34 artış gösterdi.

Bu dönemde İngiltere, Rusya, Polonya, Hollanda, Ukrayna, Belçika, Fransa, Azerbaycan, İsrail, Çekya, Danimarka, Romanya, Bulgaristan, İsveç, Litvanya, Sırbistan, İrlanda, İtalya ve Kazakistan'dan gelen turist sayısı artarken, Almanya'dan gelen turist sayısında ise azalış oldu.

İlçeye deniz yoluyla gelen turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,69'luk artış yaşandı.

Aynı dönemde Bodrum'u ziyaret eden yerli turist sayısında ise yüzde 30 azalma oldu.

