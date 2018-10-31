Bodrum'a yabancı yatırımcı ilgisi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı Recai Çakır, "Yurt dışındaki şirketler, gözlerini Bodrum’a dikmiş durumda. Herkes bir butik otel ya da az yataklı otelin yanına rezidans yapıyor. Bu durum, gelir düzeyi yüksek insanları Bodrum’a bağlamak için gelecek adına önemli işaretler veriyor." dedi. Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 8 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 22,92 artarak 27 milyon 23 bin 134 kişiye ulaştığını belirterek, Rusya ve Almanya pazarlarında yükselişin devam ettiğini, geçen yıllarda kaybedilen İngiltere pazarını yeniden kazandıklarını ve Ukrayna pazarının da 1 milyonu aştığını bildirdi. 2016'daki uçak krizi nedeniyle Rusya’dan 8 ayda sadece 336 bin 165 kişinin geldiğini, rakamın bu yılın aynı döneminde 4 milyon 186 bin 512 olduğunu ifade eden Çakır, İran, İsrail, Çin, Hindistan ve Orta Doğu pazarından talep geldiğini aktardı.

Erken rezervasyonların sevindirici olduğunu dile getiren Çakır, yılın 8 ayının turizm yatırımları açısından istenilen seviyede geçmediğini söyledi. \ - "Norveç ve İsveç'ten ciddi talep görebiliriz" Recai Çakır, turizm tesislerindeki kapasite kullanım oranı artışlarıyla geciken yatırımların telafi edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bizim çok iyi bir arz-talep dengesini sağlamamız gerekiyor. Öncelikle yatak kapasitesini doğru kullanmamız gerekiyor. Otellerimizin çoğunluğu 5 ay çalışıyor. 7 ay boş. Daha uzun süre açık kalması tesislerimiz için faydalı olur. Öncelikle İskandinav ülkeleri ve özellikle 65 yaş üstü Avrupalı misafirleri daha çok ağırlayarak en az 15-20 milyon turisti mevcut potansiyelimizle ağırlayabiliriz. Böylece hem doluluklarımızı yıl bazında yüzde 60-70’lere çıkarma kapasitemiz var hem de bu atıl olan kapasiteyi doldurmamız mümkün olur. Aynı zamanda turizm bölgelerine canlılık gelir. Turizm bölgeleri yaz-kış yaşanabilir hale gelir. Bunun için devletin bir parça daha desteği lazım. THY'nin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Özellikle İskandinav ülkelerinin yönetimleri, yaşlılarına 3 bin ila 8 bin arası para veriyorlar, 'gidin güneşli ülkelerde vakit geçirin' diye... Biz iki defa anlaşma yaptık. İkisi de bu turizmdeki etkilerden dolayı iptal oldu. Norveç ve İsveç’le ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde Norveç ve İsveç'ten ciddi talep görebiliriz." Bodrum'a yabancı yatırımların sürdüğünü ifade eden Çakır, "Yurt dışındaki şirketler, gözlerini Bodrum’a dikmiş durumda. Herkes bir butik otel ya da az yataklı otelin yanına rezidans yapıyor. Bu durum gelir düzeyi yüksek insanları Bodrum’a bağlamak için gelecek adına önemli işaretler veriyor." diye konuştu. Çakır, Bodrum'daki tesislerin, ilerleyen yıllarda daha yüksek kapasitelerle daha çok misafir ağırlayabileceğini söyledi. \ - "Hacamat, sülük tedavisi gibi imkanlar sunan tesisler açılmalı" TTYD Başkan Yardımcısı ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı Çakır, turizm sektörünün sağlıklı yaşam için alternatifler sunan bir yapıya bürünmesi gerektiğini belirterek, Bodrum'daki yatırımları olan Sianji Oteli'nde bunu hayata geçirmeyi başardıklarını, tesisin diğer işletmelere de örnek olmasını umut ettiklerini söyledi.