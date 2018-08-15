Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediye Başkanı ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, 2018 turizm sezonu ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında, turizmde yurt dışı pazarında yüzde 70'lere varan bir artış olduğunu belirtip, hedeflerinin 2014 verilerini yakalamak olduğunu söyledi. Başkan Kocadon, tanıtımda da çeşitliliğe önem verdiklerini vurguladı, bu yıl aralık ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir alışveriş merkezinde açılacak stantta Bodrum'u tanıtacaklarını da kaydetti.

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 2018 turizm sezonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Denizciler Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, BOTAV yetkilileri ve üyeleri ile basın mensupları katıldı. Toplantıda yaz sezonundaki turist sayısı verileri ve gelecek sezon için yeni tanıtım yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi.

HEDEF 2014 RAKAMLARINI YAKALAMAK

BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, toplantıda istatistiki verileri değerlendirerek gelecek sezon için hazırladıkları tanıtım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Kocadon, "Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Hepsinde birlik beraberlik ruhu var. 'Son iki yılda yaşadığımız krizden nasıl kurtuluruz' diye büyük bir mücadele verdik. Bugün bakıyoruz ki, bu mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladık. Gerçekten, özellikle yurt dışı bazında yaşanan yüzde 70'lere varan bu turist sayısındaki artış bizi mutlu ediyor. Ama bu bizim hedefimiz mi? Hayır değil. Çünkü bizim hedefimiz, 2014 rakamlarını yakalamak. Değişik ülkelerde çeşitli çalışmalar yaptık. Gidemediğimiz ülkelerin de bütün tur operatörlerinden tutun en ufak seyahat acentesinde çalışan personeline kadar Bodrum'a davet ettik. Bodrum'un güzelliklerini, hoşgörüsünü, misafirperverliğini, tarihi ve kültürel yerlerini hepsini tek tek onlara anlattık. Bugün de bunun meyvelerini toplamaya başladık. Özellikle bugün, Bodrum'a 50 ülkenin üzerindeki yerden turist geliyorsa, bunun tesadüf olduğunu düşünmek hepimizin ayıbı ve yanlışı olur" dedi.

Birçok ülkede fuarlara katıldıklarını, 80 veya 100 metrekarenin üzerinde stantlar kiralayarak Bodrum'u tanıtmaya devam ettiklerini anlatan Mehmet Kocadon, "Turizmin en büyük olgusu, meraktır. İnsanlar merak ettikleri yere gidiyorlar. 2016 - 2017'de de dikkat ettiyseniz sanki Bodrum Türkiye'de bilinmiyormuş gibi, tekrar bir merak uyandırma duygusuyla Anadolu'ya bir Bodrum Tanıtım TIR'ı çıkardık. Bugün bakın o TIR'ın meyvelerini yurt içi turizminde de çok güzel biçimde alıyoruz. Bunun dışında şimdi farklı boyutlarda Bodrum için yeni bir tanıtım atağına başlıyoruz. Bu atak da Avrupa ülkelerinde olsun dünya şehirlerinde olsun, büyük alışveriş merkezlerinde stantlar kiralayarak, Bodrum tanıtımını yapmak. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. İlk tanıtımımızı ise Ukrayna'nın Kiev şehrinde Aralık ayında yapacağız. 80 metrekare bir alanın üzerinde Bodrum'a tanıtacağız" diye konuştu.

'ANADOLU HALKINA SAHİP ÇIKMA SIRASI BODRUM'DA'

Başkan Kocadon, 2016-2017'de kötü giden bir turizm sezonunda Anadolu halkının Bodrum'un yanında olduğunu hatırlatarak, "Anadolu halkı her zaman bize sahip çıkmaya devam etti. 2018 - 2019 yıllarında ise Anadolu halkına sahip çıkma sırası özellikle Bodrum turizmcisinde. Şimdi ve 2019'da Bodrum, turizmde yine Anadolu halkına uygun fiyatlarla kapısını açacak, sahip çıkacaktır. Çünkü bizim zor günümüzde yanımızda Anadolu halkı vardı. Asla Anadolu halkını bu döviz yükselmesinden dolayı mağdur etmemeliyiz" dedi.

'2015 RAKAMLARINI YAKALAMAK ÜZEREYİZ'

Toplantıda Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, 2018 turizm sezonu verileri ile ilgili bilgiler verdi. Özyurt, şunları kaydetti:

"2015 rakamlarını yakalamak üzereyiz ve yakalayacağımıza da inanıyorum. 2014'ü de yakalayabilirsek elbette çok daha güzel olacak. Dış hatlar terminaline gelen turist sayıları ile ilgili bilgi vereceğim. Bodrum'a 2016 yılında Ocak-Temmuz ayı sonu itibari ile 268 bin 687 kişi gelmiş. Geçen yıl bu sayı aynı dönemde 261 bin 403 kişiydi. 7 bin kişilik düşüş olmuştu. Bu sene 429 bin 554 kişi gelmiş ve 168 bin kişilik bir artış var. Neredeyse geçen seneki rakamlar kadar artış olmuş. Yüzde 64'lük bir artış yaşanmış 2017 ila 2018 arasında. Bodrum limanlarında 2016 yılında 122 bin 762 kişi, 2017'de 143 bin 276 kişi, bu yıl ise 160 bin 567 kişi giriş yapmış. Tanıtım faaliyetlerini hem yurt içi hem yurt dışında sürdüreceğiz. Geçen seneki Anadolu'yu gezen TIR'ın iç pazarda çok büyük etkileri oldu bize. Bu sene iç pazarda gerçekten rekor kırıyoruz. Rakamları yıl sonu itibarıyla sizlerle paylaşacağız."

'BODRUM'DAKİ KADAR FUARA KATILAN BİR VAKIF YOK'

TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da Bodrum Tanıtma Vakfı olarak 2018-2019 döneminde Eylül ayında başlamak üzere toplam 40 fuara katılacaklarını söyledi. Aslan, "Bu fuarlar irili ufaklı. Bazı ülkelerde birkaç şehir olmak üzere, bazı ülkelerde de tek şehir olmak üzere 25 Eylül'de başlayıp önümüzdeki sene Haziran ayında bitiyor. Bunlar sıradan fuarlar değil, bütün dünya turizmcilerinin katıldığı, çok sayıda uluslararası fuar bunların içine dahil. Bodrum'un da burada olması özellikle bir turizmci olarak da çok sevindirici bir şey. Çünkü ben birçok şehre gidip geliyorum ama hiçbir şehirde bu kadar fuara katılan bir vakıf yoktur herhalde" dedi.

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