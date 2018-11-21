FİNANS

Bodrum'da 2018 turizminde artış

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

BODRUM Tanıtma Vakfı'nın hazırladığı 2017- 2018 yılı Ocak- Ekim istatistik verilerine göre Milas - Bodrum Dış Hatlar Terminali'ne gelen ziyaretçi sayısında yüzde 61 oranında artış meydana geldi.

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM Tanıtma Vakfı'nın hazırladığı 2017- 2018 yılı Ocak- Ekim istatistik verilerine göre Milas - Bodrum Dış Hatlar Terminali'ne gelen ziyaretçi sayısında yüzde 61 oranında artış meydana geldi. En çok ziyaret eden turistler yine İngilizler oldu.
Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından istatistiki kaynaklar kullanılarak yapılan değerlendirmede 2017 yılı Ocak- Ekim ayı sonu itibarıyla Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar terminaline gelen ziyaretçi sayısı 483 bin 255 kişi olurken, 2018 yılı aynı döneminde bu sayı 778 bin 7 kişiye ulaştı. Buna göre 2017 yılına oranla 2018 yılı Ekim sonu itibarıyla Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen ziyaretçi sayısında 294 bin 752 kişi ile yüzde 61 oranında artış oldu. 2017 yılı Ocak- Ekim ayı sonu itibarıyla denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısı ise 287 bin 753 olurken, 2018 yılının aynı döneminde denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısı 326 bin 444 kişiye ulaştı. Buna göre 2017 yılına oranla 2018 yılı Ekim sonu itibarıyla denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısında 38 bin 691 kişiyle, yüzde 13 oranında artış meydana geldi.
İLK SIRA YİNE İNGİLİZLERİN
Bodrum Yarımadası'nı en çok ziyaret eden ülkeler arasında İngiltere yine başı çekerken, İngiltere'yi, Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna takip etti. 2018 yılı Ocak - Ekim ayı döneminde Bodrum'u en çok 177 bin 769 kişiyle İngilizler, 97 bin 522 kişiyle Ruslar, 86 bin 346 kişiyle Polonyalılar, 78 bin 417 kişiyle Almanlar, 58 bin 283 kişiyle Hollandalılar ve 48 bin 350 kişiyle de Ukraynalılar ziyaret etti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, "Başarı ancak mücadele ettiğinizde gelir. Bizde yenildim diyerek pes etmek yok. Ben ve ekibim şartlar her ne olursa olsun her zaman Bodrum için en güzeli neyse ona ulaşmayı, Bodrum'un yıldızına bir yıldız daha eklemeyi hedefliyoruz. Bu nedenle her yıl yurt içi ve yurt dışındaki turizm fuarlarına katılarak Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların meyvesini verdiğini görmek, hem bizleri hem de özellikle ekonomik yönden Bodrum halkını mutlu ediyor. Tarihi, kültürü ve eşsiz güzellikleriyle bir dünya markası olan Bodrum'un değerini daha da artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kış aylarında da tanıtım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi çok sayıda turizm acentası yetkilisini, seyahat gazetecisi ve yazarlarını, bloggerları ve internet fenomenlerini zaman zaman davetlimiz olarak Bodrum'da turizmcilerimizle birlikte misafir ediyor, onlara Bodrum'u en iyi şekilde tanıtıyoruz. Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz bu organizasyonun, Bodrum'un tanıtımına büyük etkisinin olduğu kanaatindeyim" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş ForumuTekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu
Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokadoAlanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.